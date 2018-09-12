Журналист рассказал, что Трамп считал недостаточным удар США по авиабазе Сирии в 2017 году

Как сообщается в книге "Страх. Трамп в Белом доме", американский лидер также отдавал приказ нанести удар по Башару Асаду

Президент США Дональд Трамп уже после нанесения ракетного удара по авиабазе ВВС Сирии Шайрат в Хомсе в 2017 году заявлял о том, что данных мер было недостаточно. Такое утверждение содержится в книге "Страх. Трамп в Белом доме", написанной ветераном американской журналистики, членом редколлегии газеты The Washington Post Бобом Вудвордом и поступившей в продажу в США во вторник, пишет ТАСС.

"На протяжении дней и недель после этого [ракетного удара] Трамп часто говорил помощникам в Белом доме, что не считает, что удара по авиабазе было достаточно. Разве США не должны делать больше?" - пишет журналист. По данным Вудворда, Трамп якобы вновь "задумывался над тем, чтобы отдать приказ о нанесении секретного удара" по сирийскому президенту Башару Асаду.

При этом министр обороны Джеймс Мэттис "был встревожен тем, что Трамп может распорядиться нанести второй ракетный удар, и работал" над тем, чтобы отговорить президента от такого рода военной операции в Сирии. "После нескольких недель возмущение Трампа стихло, и он перешел (но не быстро) к другим вопросам", - отмечает Вудворд.

Еще перед ударом по авиабазе, утверждается в книге, глава администрации США отдавал Пентагону в минувшем году эмоциональный приказ об уничтожении сирийского лидера, однако Мэттис не стал выполнять данное распоряжение. Но уже перед самим ударом "Трамп отстранился от своего изначального желания убить Асада", заявляет Вудворд.

7 апреля 2017 года с американских эсминцев "Росс" и "Портер", находившихся в Средиземном море, было выпущено 59 ракет "Томагавк" по авиабазе ВВС Сирии Шайрат в Хомсе. В результате погибли 10 сирийских военных. Эта операция стала ответом на предполагаемое применение сирийскими войсками химического оружия 4 апреля в сирийской провинции Идлиб, где погибли 84 человека. По утверждению США, аэродром Шайрат использовался сирийскими ВВС для атаки на Идлиб.

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