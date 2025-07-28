Трамп заявил, что США готовы ударить по ядерным объектам Ирана

Как заявил американский президент Дональд Трамп, Соединенные Штаты готовы нанести новый удар по ядерным объектам Ирана, если он попытается их восстановить, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие.

Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня. Теперь американский лидер сделал новое заявление.

"Мы уничтожили их ядерный потенциал. Они могут начать все заново. Если они это сделают, мы уничтожим ядерные объекты быстрее, чем вы успеете щелкнуть пальцами. Мы будем вынуждены сделать это", – сказал Трамп по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

Ранее стало известно, что Трамп дал России 10-12 дней на урегулирование конфликта в Украине.