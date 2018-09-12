В Алматы установлено свыше тысячи новых дорожных знаков

На сегодняшний день проведены работы по обслуживанию панно, металлоконструкций, ограждений на 79 нерегулируемых пешеходных переходах, обслужено 6132 дорожных знака, установлено 1194 дорожных знака.

В Алматы в канун начала нового учебного года в рамках масштабного оперативно-профилактического мероприятия "Внимание, дети" соответствующими службами Департамента внутренних дел города совместно с коммунальными службами проведены работы по обслуживанию дорожных знаков и нанесению линий дорожной разметки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

"Проводится большая работа, в частности, профилактического характера, начиная от педагогических форм и методов воздействия, способствующих воспитанию юных участников дорожного движения, заканчивая использованием технических средств для обеспечения безопасности детей. Это - установка заградительных турникетов, искусственных ограничителей скорости, световых табло, нанесение дорожных разметок в местах перехода дороги детьми. Сейчас в Алматы функционирует 202 школы, вокруг которых проведены работы по установлению дорожных знаков и нанесению линий дорожной разметки, особенно возле учебных заведений, которые расположены в непосредственной близости к проезжей части. Таких в городе насчитывается более 60. По программе "Детская безопасность" до конца года планируется оборудовать еще порядка 17 аналогичных объектов", - сообщил начальник Управления административной полиции ДВД города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

Практика показывает, что все принятые меры заметно улучшили ситуацию на дорогах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сегодня количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей снизилось на 2,5%. Сначала 2018 года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 7 детей, еще 704 ребенка получили травмы различной степени.

"Сегодня уверенно можно отметить, что дорожно-транспортная инфраструктура мегаполиса достаточно развита, ежегодно применяются современные технические средства и технологии управления по организации дорожного движения", - пояснил полковник Мураталиев.

Так, на сегодняшний день проведены работы по обслуживанию панно, металлоконструкций, ограждений на 79 нерегулируемых пешеходных переходах, обслужено 6132 дорожных знака, установлено 1194 дорожных знака, заменено и восстановлено свыше 60 дорожных знаков, около 80 объектов установлены ограждения барьерного типа, на 59 объектах реконструированы неоновые светодиодные панно «Осторожно дети», а также нанесено линий дорожной разметки с охватом 7941,972 кв.м., в том числе разметки 1.25 «Искусственная неровность» - 272,28 кв.м.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!