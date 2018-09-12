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В Алматы установлено свыше тысячи новых дорожных знаков

На сегодняшний день проведены работы по обслуживанию панно, металлоконструкций, ограждений на 79 нерегулируемых пешеходных переходах, обслужено 6132 дорожных знака, установлено 1194 дорожных знака.

Фото : zakon.kz12 сентября 2018, 11:34

В Алматы в канун начала нового учебного года в рамках масштабного оперативно-профилактического мероприятия "Внимание, дети" соответствующими службами Департамента внутренних дел города совместно с коммунальными службами проведены работы по обслуживанию дорожных знаков и нанесению линий дорожной разметки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

"Проводится большая работа, в частности, профилактического характера, начиная от педагогических форм и методов воздействия, способствующих воспитанию юных участников дорожного движения, заканчивая использованием технических средств для обеспечения безопасности детей. Это - установка заградительных турникетов, искусственных ограничителей скорости, световых табло, нанесение дорожных разметок в местах перехода дороги детьми. Сейчас в Алматы функционирует 202 школы, вокруг которых проведены работы по установлению дорожных знаков и нанесению линий дорожной разметки, особенно возле учебных заведений, которые расположены в непосредственной близости к проезжей части. Таких в городе насчитывается более 60. По программе "Детская безопасность" до конца года планируется оборудовать еще порядка 17 аналогичных объектов", - сообщил начальник Управления административной полиции ДВД города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

Практика показывает, что все принятые меры заметно улучшили ситуацию на дорогах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сегодня количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей снизилось на 2,5%. Сначала 2018 года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 7 детей, еще 704 ребенка получили травмы различной степени.

"Сегодня уверенно можно отметить, что дорожно-транспортная инфраструктура мегаполиса достаточно развита, ежегодно применяются современные технические средства и технологии управления по организации дорожного движения", - пояснил полковник Мураталиев.

Так, на сегодняшний день проведены работы по обслуживанию панно, металлоконструкций, ограждений на 79 нерегулируемых пешеходных переходах, обслужено 6132 дорожных знака, установлено 1194 дорожных знака, заменено и восстановлено свыше 60 дорожных знаков, около 80 объектов установлены ограждения барьерного типа, на 59 объектах реконструированы неоновые светодиодные панно «Осторожно дети», а также нанесено линий дорожной разметки с охватом 7941,972 кв.м., в том числе разметки 1.25 «Искусственная неровность» - 272,28 кв.м.


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