"Уставший" дорожный знак рассмешил казахстанцев

В Казнете распространяют видео возле пешеходного перехода на одной из улиц Костаная. Во время интервью, когда женщина рассказывала о дорожно-транспортном происшествии – упал пешеходный знак, сообщает Zakon.kz.

По словам Бикамал Игисеновой, на днях ей позвонил мужчина и рассказал, что ее дети попали в ДТП.

"Дети проходили пешеходный переход. Первая машина остановилась. А вторая машина совершила наезд и уехала дальше. Мой старший сын успел оттолкнуть младшего братика, а сам получил удар по левой стороне", – рассказывает Игисенова.

Как оказалось, неравнодушный очевидец догнал нарушителя и заставил вернуться на место ДТП.

К счастью, ребенок чувствует себя хорошо.

Тем временем полицейские провели разбирательство с водителем "Газели": его временное водительское удостоверение было просрочено.

"Водитель управлял автомобилем без страхового полиса. По данному факту собран материал, назначена судебно-медицинская экспертиза". Старший инспектор группы организации надзора за дорожным движением УМПС Вадим Исаев

Сейчас грузовик водворен на штрафстоянку, с водителя взята подписка о невыезде.

Женщина считает, что переход, на котором весьма часто происходят наезды на пешеходов и возникают аварийные ситуации, необходимо изменить.

Об этом она заявила во время интервью, когда и произошел комичный случай: упал дорожный знак.

"Я обратилась к акиму Костаная с просьбой, что на этом пешеходном переходе требуется светофор. Очень много детей… А, вот, знак упал, прям сразу… Хорошо, что не прям в автобус". Бикамал Игисенова

По словам женщины, знак уже давно отломан от своего основания. Периодически его прислоняют к дереву неравнодушные прохожие, чтобы водители видели, что приближаются к пешеходному переходу.

Хоть и грустно, но почему-то смешно.

Новый мем.

Знак в шоке.

Живой анекдот.

Знак обиделся, что его одного мало.

Знак упал – это знак!

Знак обрадовался от слова светофор и упал.

Знак вышел из чата.

Знак упал вовремя.

Услышал, что он там лишний.

Весь Костанай в одном видео, – иронично оценили видео комментаторы.

13 сентября 2023 года в социальных сетях распространили видео, которое от души позабавило пользователей Казнета. Дело в том, что житель Жаркента снял на видео рекламный билборд, который установили посреди тротуара.