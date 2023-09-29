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"Уставший" дорожный знак рассмешил казахстанцев

"Знак в шоке": упавший во время интервью дорожный знак рассмешил комментаторов Фото: Zakon.kz
В Казнете распространяют видео возле пешеходного перехода на одной из улиц Костаная. Во время интервью, когда женщина рассказывала о дорожно-транспортном происшествии – упал пешеходный знак, сообщает Zakon.kz.

По словам Бикамал Игисеновой, на днях ей позвонил мужчина и рассказал, что ее дети попали в ДТП.

"Дети проходили пешеходный переход. Первая машина остановилась. А вторая машина совершила наезд и уехала дальше. Мой старший сын успел оттолкнуть младшего братика, а сам получил удар по левой стороне", – рассказывает Игисенова.

Как оказалось, неравнодушный очевидец догнал нарушителя и заставил вернуться на место ДТП.

К счастью, ребенок чувствует себя хорошо.

Тем временем полицейские провели разбирательство с водителем "Газели": его временное водительское удостоверение было просрочено.

"Водитель управлял автомобилем без страхового полиса. По данному факту собран материал, назначена судебно-медицинская экспертиза".Старший инспектор группы организации надзора за дорожным движением УМПС Вадим Исаев

Сейчас грузовик водворен на штрафстоянку, с водителя взята подписка о невыезде.

Женщина считает, что переход, на котором весьма часто происходят наезды на пешеходов и возникают аварийные ситуации, необходимо изменить.

Об этом она заявила во время интервью, когда и произошел комичный случай: упал дорожный знак.

"Я обратилась к акиму Костаная с просьбой, что на этом пешеходном переходе требуется светофор. Очень много детей… А, вот, знак упал, прям сразу… Хорошо, что не прям в автобус".Бикамал Игисенова

По словам женщины, знак уже давно отломан от своего основания. Периодически его прислоняют к дереву неравнодушные прохожие, чтобы водители видели, что приближаются к пешеходному переходу.

  • Хоть и грустно, но почему-то смешно.
  • Новый мем.
  • Знак в шоке.
  • Живой анекдот.
  • Знак обиделся, что его одного мало.
  • Знак упал – это знак!
  • Знак обрадовался от слова светофор и упал.
  • Знак вышел из чата.
  • Знак упал вовремя.
  • Услышал, что он там лишний.
  • Весь Костанай в одном видео, – иронично оценили видео комментаторы.

13 сентября 2023 года в социальных сетях распространили видео, которое от души позабавило пользователей Казнета. Дело в том, что житель Жаркента снял на видео рекламный билборд, который установили посреди тротуара.

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