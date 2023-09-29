"Уставший" дорожный знак рассмешил казахстанцев
По словам Бикамал Игисеновой, на днях ей позвонил мужчина и рассказал, что ее дети попали в ДТП.
"Дети проходили пешеходный переход. Первая машина остановилась. А вторая машина совершила наезд и уехала дальше. Мой старший сын успел оттолкнуть младшего братика, а сам получил удар по левой стороне", – рассказывает Игисенова.
Как оказалось, неравнодушный очевидец догнал нарушителя и заставил вернуться на место ДТП.
К счастью, ребенок чувствует себя хорошо.
Тем временем полицейские провели разбирательство с водителем "Газели": его временное водительское удостоверение было просрочено.
"Водитель управлял автомобилем без страхового полиса. По данному факту собран материал, назначена судебно-медицинская экспертиза".Старший инспектор группы организации надзора за дорожным движением УМПС Вадим Исаев
Сейчас грузовик водворен на штрафстоянку, с водителя взята подписка о невыезде.
Женщина считает, что переход, на котором весьма часто происходят наезды на пешеходов и возникают аварийные ситуации, необходимо изменить.
Об этом она заявила во время интервью, когда и произошел комичный случай: упал дорожный знак.
"Я обратилась к акиму Костаная с просьбой, что на этом пешеходном переходе требуется светофор. Очень много детей… А, вот, знак упал, прям сразу… Хорошо, что не прям в автобус".Бикамал Игисенова
По словам женщины, знак уже давно отломан от своего основания. Периодически его прислоняют к дереву неравнодушные прохожие, чтобы водители видели, что приближаются к пешеходному переходу.
- Хоть и грустно, но почему-то смешно.
- Новый мем.
- Знак в шоке.
- Живой анекдот.
- Знак обиделся, что его одного мало.
- Знак упал – это знак!
- Знак обрадовался от слова светофор и упал.
- Знак вышел из чата.
- Знак упал вовремя.
- Услышал, что он там лишний.
- Весь Костанай в одном видео, – иронично оценили видео комментаторы.
13 сентября 2023 года в социальных сетях распространили видео, которое от души позабавило пользователей Казнета. Дело в том, что житель Жаркента снял на видео рекламный билборд, который установили посреди тротуара.