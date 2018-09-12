В Алматы незрячих учат получать электронные госуслуги с помощью брошюры со шрифтом Брайля

Такое пособие подготовлено для инвалидов по зрению местными властями.

В Алматы в Республиканской библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан состоялась встреча сотрудников Департамента госслужбы, представителей госорганов, общественного объединения с инвалидами по зрению, сообщает Zakon.kz.

Цель мероприятия - ознакомление инвалидов по зрению с навыками получения госуслуг.

На встречу с читателями библиотеки были приглашены руководители Департаментов по делам госслужбы и противодействию коррупции по г. Алматы Д. Таумурат и Департамента труда А. Нарматов. Они подробно рассказали горожанам об актуальных вопросах в сфере защиты прав и интересов инвалидов, ознакомили их с проводимой по адаптации объектов для инвалидов работой и созданием необходимых условий для их деятельности.

Руководитель одной из кампаний по сурдо-онлайну Роман Кодинцев рассказал присутствующим о возможностях получения госуслуг посредством использования системы по сурдо-онлайн. В целом на встрече специалисты разъяснили не только порядок оказания услуг, но и дали исчерпывающие ответы по всем интересующим аудиторию вопросам.

После завершения мероприятия, лицам с ограниченными возможностями по зрению были распространены для личного использования специально подготовленные Департаментом госслужбы брошюры со шрифтом Брайля, в которых размещена вся необходимая информация о порядке получения госуслуг, способах обращения к услугодателям, сведения о Стандартах и Регламентах и порядке обжалования действий услугодателей и другое.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!