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Законодательство РК

Референдум по АЭС: всех незрячих в Казахстане обеспечат трафаретами со шрифтом Брайля

На заседании ЦИК обсуждают права лиц с ограниченными возможностями , фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 17:15 Фото: Zakon.kz/Муканов Бауыржан
В Казахстане во время республиканского референдума по АЭС, назначенного на 6 октября 2024 года, все незрячие будут обеспечены трафаретами со шрифтом Брайля, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала член Центральной избирательной комиссии РК Сабила Мустафина, работа по обеспечению лиц с инвалидностью возможностью проголосовать на референдуме является приоритетом. Всего в Казахстане 2359 избирателей с инвалидностью по зрению, владеющих шрифтом Брайля. Это 8,3% от числа людей с инвалидностью по зрению.

"В смете расходов мы учли все эти показатели и приняли решение, что нет необходимости изготавливать 10 327 трафаретов со шрифтом Брайля и обеспечивать ими все участки. Потому что к более 50% избирательных участков не прикреплены соотвествующие люди, владеющие шрифтом Брайля", – сказала Сабила Мустафина 16 сентября на заседании ЦИК.

Она отметила, что в смете расходов заложили изготовление трафаретов со шрифтом Брайля на каждого инвалида по зрению, владеющего шрифтом Брайля, то есть 2359 трафаретов. Они будут доставлены на избирательные участки.

Бюджетные средства необходимо использовать рационально и точечно, подчеркнула Сабила Мустафина. По словам представителя ЦИК, один трафарет со шрифтом Брайля стоит 1270 тенге.

"На прошлых страновых выборах мы обеспечили на 100% все участки трафаретами со шрифтом Брайля, потому что у нас еще не была собрана информация о том, сколько реально таких людей в стране. Сегодня, зная эту информацию из регионов, будет справедливо, если мы не будем расточительны", – сообщил председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров.

Ранее в ЦИК объяснили, почему смета на организацию и проведение референдума предусматривает расходы в размере 15,5 млрд тенге.

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