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В Астане перекроют улицы в связи с проведением марафона

Также временно планируется приостановить движение общественного транспорта на 11 автобусных маршрутах.

Фото : otv-media.ru12 сентября 2018, 16:25

16 сентября в связи с проведением марафона «Astana Marathon-2018» движение транспортных средств по маршруту забега участников марафона с 7:00 до 13:00 часов будет ограничено полностью, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службу ДВД, для удобства пассажиров общественного транспорта будут временно изменены схемы движения 49 автобусных маршрутов.

Также временно планируется приостановить движение общественного транспорта на 11 автобусных маршрутах.

Управление административной полиции ДВД просит жителей и гостей столицы заблаговременно планировать маршрут движения на автотранспорте, максимально исключая из него закрытые участки улиц.


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