Из-за непогоды в Астане приостановили работу двух пригородных автобусов

В Астане временно приостановили движение двух пригородных автобусных маршрутов из-за ухудшения погоды, сообщает Zakon.kz.

В City Transportation Systems рассказали, что речь идет о работе пригородных маршрутов № 317 и 329:

"Остальные пригородные маршруты на линии. Обо всех изменениях по движению общественного транспорта следите на нашей страницe в Instagram".

По прогнозам синоптиков, в Астане 10 ноября переменная облачность, временами сильный снег, метель и гололед. Скорость ветра 9-14 метров в секунду с порывами до 15-20, а временами и до 23-28 м/с.

Ранее практически во всех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение.