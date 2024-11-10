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Из-за непогоды в Астане приостановили работу двух пригородных автобусов

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки , фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 10:46 Фото: Zakon.kz
В Астане временно приостановили движение двух пригородных автобусных маршрутов из-за ухудшения погоды, сообщает Zakon.kz.

В City Transportation Systems рассказали, что речь идет о работе пригородных маршрутов № 317 и 329:

"Остальные пригородные маршруты на линии. Обо всех изменениях по движению общественного транспорта следите на нашей страницe в Instagram".

По прогнозам синоптиков, в Астане 10 ноября переменная облачность, временами сильный снег, метель и гололед. Скорость ветра 9-14 метров в секунду с порывами до 15-20, а временами и до 23-28 м/с.

Ранее практически во всех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение.

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