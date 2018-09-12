Апелляция частично оправдала чиновника, осужденного в Астане за взятку

Действия Халыка со ст. 366 ч.3 п.1,4 УК переквалифицировать на ст. 366 ч.2 УК РК, по которому назначить 4 года лишения свободы – судья Есимова.

Апелляционная коллегия оправдала Болата Халыка по двум эпизодам из трех. Такое решение сегодня озвучила председательствующий судья Алма Есимова в городском суде Астаны, передает корреспондент Zakon.kz.

«Приговор алматинского районного суда Астаны в отношении Болата Халыка изменить. В части осуждения Халыка по эпизоду хищения денежных средств РГП ПВХ «ПВАСС» и получения взятки от Бейкенова отменить и оправдать за недоказанностью вины инкриминируемого деяния. Действия Халык со ст. 366 ч.3 п.1,4 УК переквалифицировать на ст. 366 ч.2 УК РК, по которому назначить 4 года лишения свободы с пожизненным лишением права заниматься деятельностью и занимать должности на госслужбе, органах местного самоуправления, НацБанке, государственных и юридических организациях в капитале которых доля государства занимает более 50%», - сказала она.

Помимо этого, генеральному директору (официально он им все еще является – от авт.) РГП «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба» («ПВАСС») МИР РК сократили сумму процессуальных издержек до 1 млн. 125 тыс. 082 тенге. Оставшуюся сумму в размере 281 600 тенге заплатит государство.

«В остальной части оставить без изменения. Постановление вступает в законную силу со дня оглашения полного текста, которое состоится 21 сентября 2018 года в 18:00», - сообщила Есимова.

Она пояснила, по ст. 189 УК Халык был оправдан в виду отсутствия квалифицирующих признаков. Так, обвинением не опровергнуты доводы Халык о том, что часть денег сотрудники передавали добровольно на нужды предприятия. Не были проверены, а значит, по мнению коллегии, и опровергнуты доводы защиты и том, что собранные средства шли на нужды предприятия, общественные мероприятия и так далее.

«Премии как таковые вверены Халыку не были, а корыстного мотива по этому эпизоду не усматривается. Также не усматривается по этому эпизоду злоупотребление должностными полномочиями, поскольку не установлен существенный вред, которые обязательно должен быть в составе преступления», - пояснила судья.

Вина получения взятки от Бейкенова по мнению суда также не доказана, ведь отсутствует совокупность доказательств.

«Суд первой инстанции не оценил должным образом представленные фактически данные. Кроме показаний взяткодателя, передача взятки не была зафиксирован, предмет взятки не изъят, телефонные разговоры между Бейкеновым и Халык, которые договаривались бы об условии передачи взятки, сумме взятки – отсутствуют. И это при том, что все это время Халык находился под оперативным наблюдением, и в отношении него проводились НСД», - прокомментировала решение коллегии Есимова.

Она напомнила, что Халык находился под оперативным наблюдением несколько месяцев, однако по делу даже не было установлено точное место передачи взятки. Так что, доводы о том, что взятка была передана в гостиничном №508 в данном случае предположительна.

«Оставаясь под наблюдением Халык не был задержан и с поличным после того, как покинул гостиницу», - добавила она.

А вот эпизод получения взятки от Шильдебаева по мнению коллегии доказан в полном объеме. Также суд не увидел в представленных доказательствах защиты фактов давления на свидетеля.

«Заявление Шильдебаевым написано собственноручно, добровольно. На протяжении досудебного и судебного расследования он давал стабильные и последовательные показания, уличающих Халык в получении взятки, которые согласуются с другими доказательствами по делу. В частности, показания свидетеля Калтаева и результатами НСД полученными в законном процессуальном порядке», - сказала она.

Также Есимова отметила, что факт применения пыток по отношению к Халык, в данный момент, не установлен. А регистрация заявления о пытках в ЕРДР, не означает данный факт подтвержденным, являясь лишь основанием для досудебного расследования.

Ранее, прокурор, выступая в зале заседания просил суд увеличить Халыку сумму процессуальных издержек. И назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев без права занимать должности в госсекторе и так далее.

Татьяна Ковалева, Астана

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