Потерпевшая сторона по делу Болата Халыка поддерживает обвинение только в одной части

В апелляционной жалобе Болат Халык просит отменить приговор и оправдать его.

Потерпевшая сторона по делу генерального директора РГП «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба» («ПВАСС») МИР РК Болата Халыка поддерживает обвинение только в одном эпизоде из трех – статье 189 ч.4 п.2 (присвоение или растрата чужого имущества). Об этом на заседании апелляционной коллегии городского суда Астаны заявила представитель предприятия Гульнара Тилешова, передает корреспондент Zakon.kz.

По приговору суда первой инстанции, Болат Халык должен заплатить «ПВАСС» 4 млн. тенге. Это сумма взятки, якобы полученная им за подписание акта выполненных работ. А сам ущерб, нанесенный предприятию, погасили, после признания своей вины бухгалтер и заместитель директора.

«Я не согласна с позицией стороны защиты в части изменения приговора касательно принесенного ущерба нашему предприятию в размере 4 млн. тенге. Поскольку сторона защиты отметила, что в материалах дела имеется заключение эксперта о строительстве учебного полигона, где указано, что строительная фирма ТОО СК «Жумыс» свои обязательства выполняла не надлежащим образом. Но, тем не менее, в мае месяце Халык подписал акты выполненных работ на сумму 40 млн 50 тыс. тенге. В ходе судебного разбирательства, директор строительной фирмы Шильдебаев показал, что за подписание именно этого акта выполненных работ он дал взятку в 4 млн. тенге. То есть предприятию нанесен ущерб, эти деньги принадлежат предприятию, поэтому мы просим приговор в этой части оставить без изменения», - сказала в суде Тилешова.

«А в целом по доказанности вины ваша позиция? как потерпевшей стороны? Вы обвинительный акт не обжаловали», - спросила председательствующий судья Есимова.

«Мы не обжаловали потому-что…», - ответила Тилешова.

«Вы согласны с обвинительным приговором? Вы выслушали позицию адвокатов сейчас, апелляционную жалобу. Пожалуйста, вы согласны с доводами, что Халык не виноват?», - уточнила судья.

«Ну по остальным позициям. Это на усмотрение суда», - сообщила представитель потерпевшей стороны.

В своей апелляционной жалобе Болат Халык просит отменить приговор и вынести ему оправдательный приговор. Некоторые приведенные в документе основания:

факт передачи взятки не установлен (деньги не были найдены и на счетах семьи Халыка), хотя сотрудники антикоррупционного ведомства следили за ним 5 месяцев. А доказательство вины строится на показаниях двух руководителей ТОО Бейкенова и Шильдебаева, арестованных незадолго до написания заявления о вымогательстве.

В ходе заседания к делу были приобщены стенограммы и аудиозапись разговоров Халыка и Шильдебаева в кабинете гендиректора «ПВАСС» во время проведения негласных следственных действий антикоррупционщиками. По словам адвоката Аманжола Мухамедьярова, запись разговора находится в доказательствах уголовного дела. Однако исследование этой записи проведено не было, что удивляет сторону защиты.

«В разговоре от 15 мая 2017 года Шильдебаев просит Халыка оказать ему содействие. Якобы у него закончились финансовые средства для продолжения строительства. И Халык ему предъявляет претензии – почему у него закончились деньги. Ведь выдали их ему без всякого обеспечения, в итоге работа не выполнена, а деньги он получил. В итоге Шильдебаев говорит, что к нему домой приезжал Даурен Ахметкалиев вместе с непонятными, вроде бы, сотрудниками Антикоррупционной службы, которые говорили, что есть люди, которые могут помочь решить его вопросы и склоняли к даче взятки Халык», - рассказал о содержании адвокат.

Помимо этого, в суде было озвучено дополнение к апелляционной жалобе. В ней адвокат Галымжанов указывает на нарушения, допущенные при регистрации уголовного дела. Одно из них – отсутствие регистрации дела против Шильдебаева в ЕРДР. А значит следственные действия во отношении него не могут быть признаны доказательствами.

Прокурор попросил суд дать ему время для ознакомления с дополнениями, чтобы сопоставить представленные данные «с материалами дела и подготовить контраргументы».

«Необходимо предоставить время, чтобы заключение было полным», - сказал он.

Суд назначил дату следующего заседания на 12 сентября 10 утра.

Татьяна Ковалева, Астана

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