Крупная чиновница задержана за взятки в Атырауской области
В системном взяточничестве подозревается руководитель отдела принудительного взимания УГД города Атырау.
Фото : Arnapress.kz12 сентября 2018, 17:25
Руководитель отдела принудительного взимания Управления госдоходов города Атырау изобличена в коррупции. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель АДГСПК Жанна Бастарова, передает Zakon.kz.
Чиновница подозревается в системном получении взяток посредством вымогательства денег с предпринимателей за неотражение выявленных налоговых нарушений и незаконное прекращение предпринимательской деятельности.
«Так, в результате негласно-следственных действий, проведенных Антикоррупционной службой по Атырауской области установлено, что 6 сентября руководитель отдела принудительного взимания УГД Атырау в 14.30 часов получила взятки в размере 60 000 тенге от индивидуального предпринимателя за невыставление уведомления о наличии налоговой задолженности, прекращение деятельности ИП, незакрытие счета и общее покровительство деятельности малого бизнеса. В тот же день, буквально через 10 минут после получения первой взятки, в 14.40 часов, подозреваемая путем вымогательства получила взятку в размере 10 000 тенге от представителя другого ИП за невыставление уведомления о наличии налоговой задолженности, прекращение деятельности ИП, незакрытие счета и общее покровительство деятельности малого бизнеса. Подозреваемая полностью признала факты получения взяток», – сообщила Ж. Бастарова.
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