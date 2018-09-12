Крупная чиновница задержана за взятки в Атырауской области

В системном взяточничестве подозревается руководитель отдела принудительного взимания УГД города Атырау.

Руководитель отдела принудительного взимания Управления госдоходов города Атырау изобличена в коррупции. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель АДГСПК Жанна Бастарова, передает Zakon.kz.

Чиновница подозревается в системном получении взяток посредством вымогательства денег с предпринимателей за неотражение выявленных налоговых нарушений и незаконное прекращение предпринимательской деятельности.

«Так, в результате негласно-следственных действий, проведенных Антикоррупционной службой по Атырауской области установлено, что 6 сентября руководитель отдела принудительного взимания УГД Атырау в 14.30 часов получила взятки в размере 60 000 тенге от индивидуального предпринимателя за невыставление уведомления о наличии налоговой задолженности, прекращение деятельности ИП, незакрытие счета и общее покровительство деятельности малого бизнеса. В тот же день, буквально через 10 минут после получения первой взятки, в 14.40 часов, подозреваемая путем вымогательства получила взятку в размере 10 000 тенге от представителя другого ИП за невыставление уведомления о наличии налоговой задолженности, прекращение деятельности ИП, незакрытие счета и общее покровительство деятельности малого бизнеса. Подозреваемая полностью признала факты получения взяток», – сообщила Ж. Бастарова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!