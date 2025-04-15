Чиновницу в Астане осудили за взятки

В Астане за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки осуждена руководитель одного из отделов Управления образования, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре Астаны 15 апреля 2025 года отметили, что проверки образовательных организаций выявили факт злоупотребления должностными полномочиями. Было установлено, что руководитель одного из отделов столичного Управления образования использовала свое служебное положение в личных целях для материальной выгоды.

"Материалы проверки переданы в Антикоррупционную службу, где дополнительно вскрылись факты неоднократного получения взяток. По итогам судебного разбирательства должностное лицо признано виновным. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы". Прокуратура Астаны

В надзорном ведомстве добавили, что этот случай в очередной раз подчеркивает важность антикоррупционного контроля в системе образования и необходимости строгого соблюдения закона должностными лицами.

14 апреля 2025 года стало известно, что осужден бывший директор ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" (КазГПЗ) Болат Байшуаков. Он признан виновным в хищении вверенного имущества предприятия в крупном размере и приговорен к 4 годам лишения свободы.