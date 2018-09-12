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Житель Жамбылской области зарезал жену и сына на глазах у родственницы

Раньше мужчина состоял на учете в психдиспансере.

Фото : из открытых источников12 сентября 2018, 22:23

Жуткое происшествие в Жамбылской области: глава семейства зарезал свою жену и сына на глазах у шокированной родственницы. Трагедия случилась ранним утром в селе Коктал. 55-летний мужчина схватился за нож и набросился на своих родных, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

По версии следствия, все началось с банальной семейной ссоры. Мужчина вспылил и дальше себя, кажется, не контролировал. Первым на его пути оказался 29-летний сын. После – 52-летняя жена.

Оборонялись ли жертвы, пока неясно, подробности происшествия полиция не раскрывает. Но, по некоторым данным, глава семейства расправился с близкими, нанося удары ножом в область шеи. Позже выяснилось: раньше мужчина состоял на учете в психдиспансере.

Максат Ережепов, начальник следственного управления ДВД Жамбылской области:

- По проверке психического состояния: предположительно, мы имеем предварительную информацию, что он находился на учете по диагнозу «органическое расстройство личности на фоне эпилепсии». Ведется досудебное расследование, на сегодняшний день уголовное дело по статье 99, части второй возбуждено.


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