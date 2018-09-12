Житель Жамбылской области зарезал жену и сына на глазах у родственницы

Раньше мужчина состоял на учете в психдиспансере.

Жуткое происшествие в Жамбылской области: глава семейства зарезал свою жену и сына на глазах у шокированной родственницы. Трагедия случилась ранним утром в селе Коктал. 55-летний мужчина схватился за нож и набросился на своих родных, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

По версии следствия, все началось с банальной семейной ссоры. Мужчина вспылил и дальше себя, кажется, не контролировал. Первым на его пути оказался 29-летний сын. После – 52-летняя жена.

Оборонялись ли жертвы, пока неясно, подробности происшествия полиция не раскрывает. Но, по некоторым данным, глава семейства расправился с близкими, нанося удары ножом в область шеи. Позже выяснилось: раньше мужчина состоял на учете в психдиспансере.

Максат Ережепов, начальник следственного управления ДВД Жамбылской области:

- По проверке психического состояния: предположительно, мы имеем предварительную информацию, что он находился на учете по диагнозу «органическое расстройство личности на фоне эпилепсии». Ведется досудебное расследование, на сегодняшний день уголовное дело по статье 99, части второй возбуждено.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!