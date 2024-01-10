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Житель Астаны заказал убийство родственницы жены за 10 млн

Житель Астаны заказал убийство родственницы жены за 10 млн Фото: Zakon.kz
В Астане осудили мужчину, который заказал знакомому убийство сестры своей супруги за 10 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, мотивом послужило то, что гражданин Ш. потратил оставленные ему на хранение денежные средства.

По данным следствия, знакомый Н. предложил совершить убийство другому человеку В. Но последний сообщил об этом в полицию.

"Полиция с целью задержания заказчика и пособника убийства имитировала убийство потерпевшей и задержала осужденных. В апелляционных жалобах сторона защиты оспаривала приговор, мотивируя тем, что Ш. и Н. заказали не убийство потерпевшей, а только ее избиение, чтобы она на время забыла о денежных средствах".Пресс-служба суда Астаны

Коллегия пришла к выводу, что вина осужденных доказана стабильными показаниями свидетеля – нанятого исполнителя убийства В., стенограммами разговоров, изъятыми вещественными доказательствами.

"В этой связи постановлением судебной коллегии по уголовным делам Астаны от 25 декабря 2023 года приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу".Пресс-служба суда Астаны

В результате приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны осуждены:

  • Ш. за организацию приготовления к убийству, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму – к 10 годам (ст. ст. 28 ч. 3, 24 ч.1 – 99 ч. 2 п. 7, 8) УК);
  • Н. за пособничество – к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, поскольку преступление не было доведено до конца по независящим от их воли обстоятельствам (ст. ст. 28 ч. 5, 24 ч. 1 – 99 ч. 2 п. 7, 8) УК).

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