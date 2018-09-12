Назарбаев прибыл в Турцию

Президент Казахстана проводит официальный визит.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Турцию, передает Zakon.kz.

В рамках визита предполагаются встречи с Президентом Турецкой Республики Р.Эрдоганом, а также с представителями деловых кругов Турции.

Кроме того, планируется участие Нурсултана Назарбаева в Третьем заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

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