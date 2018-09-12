Назарбаев прибыл в Турцию
Президент Казахстана проводит официальный визит.
Фото : Акорда12 сентября 2018, 22:38
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Турцию, передает Zakon.kz.
В рамках визита предполагаются встречи с Президентом Турецкой Республики Р.Эрдоганом, а также с представителями деловых кругов Турции.
Кроме того, планируется участие Нурсултана Назарбаева в Третьем заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4936850-36dfad795dbdf5568f55b69c7e1d2ed4
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...