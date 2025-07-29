Завершился официальный визит Токаева в Турцию
Фото: Акорда
Официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Турцию завершился, сообщает Zakon.kz.
Об этом заявили в Акорде.
Ранее Акорда показала торжественную встречу Токаева в президентском дворце Анкары. Затем Токаев и Эрдоган обсудили вопросы расширения взаимной торговли. Эрдоган назвал переговоры с Токаевым плодотворными и наградил Токаева высшей государственной наградой Турецкой Республики – орденом Devlet Nişanı.
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