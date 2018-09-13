В Казахстане инвестиции в здравоохранение и соцуслуги выросли почти на 55%

В секторе развивают ГЧП: за счет собственных средств бизнеса было профинансировано более 40%.

Казахстан активно вкладывается в здоровье нации: инвестиции в здравоохранение и социальные услуги увеличились в сравнении с прошлым годом более чем в полтора раза, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.



Так, инвестиции в здравоохранение и социальные услуги за 7 месяцев 2018 года составили 50,6 млрд тенге и выросли сразу на 54,8% за год.

«Это рекордный показатель темпов роста в соответствующем периоде за последние 5 лет, и рекордный объем инвестиций за последние три года (за январь-июль 2015 объем инвестиций составил 41,3 млрд тг, а за аналогичный период 2017 - всего 32,7 млрд тг)», - отмечается в исследовании.

Среди областей и регионов лидером по вложениям в здравоохранение и соцуслуги стала Алматинская область - 10,8 млрд тенге (годом ранее - 5,1 млрд тг).

Следом идет сама южная столица - 8,3 млрд тг (годом ранее - 7,9 млрд тг). Далее ВКО - 4,2 млрд тг, против 293,4 млн за аналогичный период год назад. Замыкают ТОП-5 регионов Актюбинская и Кызылординская области, в которых на нужды здравоохранения и соцуслуг выделили по 4 млрд тг.



Как отмечается, основным источником финансирования нужд учреждений здравоохранения и социальных услуг являются собственные средства бизнеса - 20,6 млрд тг (40,6%).

За счет средств местного и республиканского бюджетов сфера здравоохранения и социальных услуг была профинансирована на сумму 28,1 млрд тг за 7 месяцев текущего года. Заемные средства и банковские кредиты фондируют данную сферу всего на 1,9 млрд тг (годом ранее - 1,4 млрд тг).

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