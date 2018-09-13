Назарбаев пожелал удачи Головкину в бою

Мое дело- завоевать, ваше дело - распорядиться - боксер.

Телерадиокомплекс президента РК представляет эксклюзивное видео с главой государства и Головкиным, передает zakon.kz.

Как отмечается на сайте, осталось всего 2 дня до одного из самых ожидаемых событий не только в мире профессионального бокса, но и всего мира. Давайте поддержим всей страной нашего самого нокаутирующего чемпиона мира в предстоящем бою.

"У тебя предстоит очень важная битва в сентябре месяце. От имени всех казахстанцев хочу пожелать тебе успехов в этом деле. Все твои бои казахстанцы смотрят очень внимательно. Мы гордимся. Это очень важно для молодежи, для воспитания", - отметил президент.

"Мое дело- завоевать, ваше дело - распорядиться", - ответил боксер Назарбаеву.

29 июня Нурсултан Назарбаев встретился с чемпионом мира по боксу среди профессионалов по версиям WBC, WBA (Super), IBO Геннадием Головкиным.

"В своем весе ты непревзойденный, тебе присвоили звание самого нокаутирующего боксера, не имеющего ни одного поражения. Это – большие достижения и хорошая пропаганда нашего спорта и Казахстана в целом. Мы по достоинству оцениваем твои усилия. Если будет возможность провести бой в Казахстане, мы будем способствовать и помогать этому", - отметил президент Казахстана.

Боксер подарил президенту свои чемпионские пояса по боксу среди профессионалов по версиям WBC, WBA (Super), IBO и IBF. По завершении встречи глава государства наградил Г.Головкина орденом «Первый Президент Республики Казахстан – Лидер Нации Нурсултан Назарбаев».

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