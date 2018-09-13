В Атырауской области поезд столкнулся с «Камазом»
Водитель грузового автомобиля жив.
Фото : Кадр видео13 сентября 2018, 12:38
Один из местных жителей сообщил, что происшествие произошло на железнодорожном переезде в районном центре в поселке Аккистау, отмечает ATPress.kz.
"При невыясненных пока обстоятельствах, произошло столкновение автомашины «Камаз» с железнодорожным составом, состоящим из нефтеналивных цистерн. По предварительной информации, водитель «Камаза» остался жив, его доставили в районную больницу с травмами", - говорится в сообщении.
Повлияла ли эта авария на движение поездов на данном переезде, информации пока нет.
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