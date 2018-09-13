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В Атырауской области поезд столкнулся с «Камазом»

Водитель грузового автомобиля жив.

Фото : Кадр видео13 сентября 2018, 12:38

Один из местных жителей сообщил, что происшествие произошло на железнодорожном переезде в районном центре в поселке Аккистау, отмечает ATPress.kz.

"При невыясненных пока обстоятельствах, произошло столкновение автомашины «Камаз» с железнодорожным составом, состоящим из нефтеналивных цистерн. По предварительной информации, водитель «Камаза» остался жив, его доставили в районную больницу с травмами", - говорится в сообщении.

Повлияла ли эта авария на движение поездов на данном переезде, информации пока нет.


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