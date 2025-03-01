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Происшествия

КАМАЗ протаранил грузовой поезд на переезде в Атырауской области

КТЖ, поезд, ДТП, железная дорога, , фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 12:24 Фото: пресс-служба КТЖ
Водитель КАМАЗА врезался в грузовой поезд на железнодорожном переезде станции Тендік в Атырауской области. Пострадали три человека, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе КТЖ рассказали, что инцидент произошел сегодня, 1 марта, в 10:20:

"В результате аварии пострадали три работника локомотивной бригады. Предварительно, они получили переломы ног. Также после столкновения с рельсов сошли локомотив и 11 порожних вагонов".

В КТЖ добавили, что в 2024 году на железнодорожных переездах произошло 28 дорожно-транспортных происшествий из-за нарушений водителями автотранспортных средств правил дорожного движения.

Ранее заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Минтранспорта Нуржан Кельбуганов предупредил казахстанцев о повышении цен на пассажирские перевозки.

Андрей Дюсупов
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