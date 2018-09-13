Визит Назарбаева в Турцию: бизнесмены двух стран подписали документы на 1,7 млрд долларов

Товарооборот между нашими странами в 2017 году вырос на 27% - президент.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе своего официального визита в Турцию встретился с «капитанами бизнеса» этой страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во встрече участвуют главы 25 турецких компаний, составляющих 15 процентов турецкой экономики. Эти компании работают в крупных секторах экономики, таких как сельское хозяйство и пищевая промышленность, геология и горнодобывающая промышленность, химическая промышленность, машиностроение, текстильная и легкая промышленность, государственно-частное партнерство, здравоохранение и фармацевтика.

«Вы знаете, что взаимоотношения между Турцией и Казахстаном основаны на дружбе, братстве и доверии. С момента обретения независимости Казахстан поддерживает самые близкие отношения с Турцией. Мы не забудем, что Турция в течение этого времени поддерживала и поддерживает Казахстан. Турция входит в первую 10-ку стратегических партнеров», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев, обращаясь к турецким бизнесменам.

Президент напомнил, что товарооборот между нашими странами в 2017 году вырос на 27% и составил почти два миллиарда долларов. За первое полугодие текущего года составил 820 миллионов долларов. По словам Нурсултана Назарбаева, за годы независимости Турция инвестировала в Казахстан более трех миллиардов долларов прямых инвестиций, Казахстан в Турцию - 940 миллионов долларов.

«В Казахстане в разных отраслях работают около двух тысяч предприятий с участием турецкого капитала. Они охватывают химическую и легкую промышленности, машиностроение, производство строительных материалов, горно-добывающую отрасль, металлургию и другие. Среди наших крупных партнеров есть такие компании, как Anadolu, Yildirim, Urker, Abdi Ibrahim и другие. Кроме того, в Казахстане с 1990-х годов свои услуги оказывает «Ziraat» банк», - рассказал глава государства.

Президент отметил также, что с 2012 года реализуется программа «Новая синергия», которая направлена на всестороннее стимулирование и поддержку предпринимателей двух стран.

«Эту программу мы запустили в ходе переговоров во время визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Казахстан. В рамках него были запущены 23 проекта стоимостью 800 миллионов долларов, создано три тысячи рабочих мест», - подчеркнул президент Казахстана.

По его словам, вчера, 12 сентября, в ходе казахстанско-турецкого инвестиционного форума между представителями бизнеса двух стран было подписано 24 документа на 1,7 миллиардов долларов.

«Это яркий пример взаимного доверия и сотрудничества. Казахстан всегда заинтересован в дальнейшем развитии экономического сотрудничества. Вы знаете, Казахстан - член Евразийского экономического союза. В рамках этого союза проживают более 180 миллионов человек. Наша стратегическая цель - войти в 30-ку развитых стран мира. Казахстан обладает новыми возможностями и большим потенциалом для ведения выгодного бизнеса», - заключил Нурсултан Назарбаев.

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