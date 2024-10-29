Визит Токаева в Монголию: какие документы подписали страны

Президент Казахстана 29 октября провел переговоры с главой Монголии. По их завершении главы государств подписали Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, по информации Акорды, состоялась церемония обмена подписанными документами.

Так, в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Монголию представителями делегаций двух стран были подписаны следующие документы:

1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере;

2. Дорожная карта по активизации торгово-экономического сотрудничества между Республикой Казахстан и Монголией (на 2025-2027 годы);

3. Соглашение между правительством Казахстана и правительством Монголии о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания;

4. Меморандум о развитии автомобильных дорог между Министерством транспорта РК и Министерством дорожного и транспортного развития Монголии;

5. План сотрудничества между Министерством иностранных дел Казахстана и Министерством иностранных дел Монголии на 2025-2027 годы;

6. Меморандум о сотрудничестве в сфере культуры между Министерством культуры и информации Казахстана и Министерством культуры, спорта, туризма и по делам молодежи Монголии;

7. Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма между Министерством туризма и спорта РК и Министерством культуры, спорта, туризма и по делам молодежи Монголии;

8. Меморандум о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Казахстана и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии;

9. Меморандум о взаимопонимании между Комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана и Главным управлением ветеринарии Монголии о сотрудничестве в области ветеринарной службы и карантина;

10. Меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и Министерством цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии;

11. Меморандум между Министерством энергетики Казахстана и Исполнительным офисом Комиссии по атомной энергии Монголии о сотрудничестве в области атомной энергетики.

В рамках расширенных переговоров Касым-Жомарт Токаев поблагодарил монгольских спортсменов за участие в прошедших в Астане Всемирных играх кочевников. А также заявил о готовности увеличить квоту для монгольских студентов в Казахстане и призвал поддержать совместные исследования общего исторического наследия.