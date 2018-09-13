Назарбаев снова призвал турецкие компании развивать бизнес в Казахстане

В стране работают 11 специальных экономических и 24 индустриальных зон.

Глава государства Нурсултан Назарбаев рассказал крупным турецким бизнесменам о благоприятных условий для ведения бизнеса в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для улучшения инвестиционной ситуации проводим комплексную работу. Для развития предпринимательства вносятся изменения в законодательство. Казахстан по введению бизнеса в рейтинге «Doing business» занял 36 место из 190 стран мира. Казахстан - член инвестиционного комитета Организации экономического сотрудничества и развития. Вошел в декларацию о международных инвестициях. Совет иностранных инвесторов при президенте РК эффективно работает в течение 20 лет. В его состав входят главы крупнейших мировых компании. Мы решаем все вопросы в ходе встречи со мной. Руководители «Anadolu group» и «Sembol Constraction» являются членами этого совета. Для эффективного взаимодействия инвесторов и бизнесменов была создана компания «Kazakh Invest» по подобию турецкого агентства ISPAT», - рассказал президент во время встречи с «капитанами бизнеса» Турции.

Глава государства отметил, что в приоритетных отраслях, таких как металлургия, нефтепереработка, машиностроение, химия, пищевая промышленность, во время реализации инвестиционных проектов предусмотрены освобождение от корпоративных, земельных и имущественных налогов.

«Привлечение иностранной рабочей силы для проектов в сфере нефти проводится без квоты и специальных разрешений. Облегчен процесс получения лицензии на недропользование. В рамках развития возобновляемых источников энергии через аукционы инвесторам предусмотрены гарантированный off-take контракт, инвестиционные скидки. В Казахстане работают 11 специальных экономических и 24 индустриальных зон. Для их участников предусмотрены налоговые и другие скидки. Мы еще раз призываем турецкие компании развивать свой бизнес в Казахстане», - призвал глава государства.

Глава государства находится в Турции с официальным визитом.

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