Сколько налогов заплатили арендодатели в 2018 году

В 2017 году в виде налогов от арендодателей поступило 207 млн. тенге.

110 млн тенге налогов заплатили официально зарегистрированные арендодатели за первое полугодия 2018 года. Об этом сегодня на брифинге в Комитете государственных доходов рассказала главный эксперт управления камерального мониторинга департамента налогового администрирования КГД МФ РК Куляш Искакова, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, в 2017 году в виде налогов от арендодателей поступило 207 млн. тенге. За первое полугодие 2018 поступило 110 млн. тенге. Ожидаемые поступления к концу года порядка 230 млн. тенге.

«При этом, темп роста – 106%. То есть с каждым годом мы увеличиваем эту цифру», - сказала она.

По ее данным, на сегодняшний день к административной ответственности привлечено всего порядка 700 недобросовестных арендодателей. Это связано с тем, что мера взыскания за первое нарушение – предупреждение.

«Повторное нарушение совершает не большое количество человек. По нашему анализу, со штрафных санкций в бюджет поступило порядка 2-3 млн. тенге», - сообщила Искакова.

Наибольшее количество нарушений в сфере сдачи жилья зарегистрировано в городах Алматы и Астане, Акмолинской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской области.

«В Алматы выявлено 1127 нарушения, в Астане – 1247», - привела данные она.

Плюсы легализации, по словам сотрудников Комитета госдоходов:

Возможность получать кредиты в банках, работать официально, получать выплаты от государства (социальные пособия, пенсионные и так далее).

Минусы:

«Либо платить налог 1000 тенге в месяц (из расчета 1% с дохода – от авт.), либо 36 000 тенге штрафа».

Комитет госдоходов настоятельно порекомендовал, регистрироваться как ИП, получать патент и платить 1% с дохода, или сдавать декларацию по итогам года, и платить 10% подоходный налог.

Татьяна Ковалева, Астана

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