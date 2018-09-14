12-летняя алматинка стала изгоем в школе из-за неприятного запаха и педикулёза

Органы опеки дали матери Ангелины три дня на то, чтобы привести жильё в порядок. В противном случае, в понедельник девочку заберут в интернат.

12-летняя девочка стала изгоем в школе: одноклассники не хотят сидеть с ней за одной партой из-за неприятного запаха и педикулёза. Жилищные условия Ангелины не предполагают ежедневных ванн или хотя бы душа. И это в центре Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Жалобы родителей одноклассников о том, что девочка неопрятная и страдает педикулёзом, бабушка отметает весьма нетривиально.





- Знаете, как вот, бывает, человек, когда сильно попереживает, даже у меня появляются, вот я сильно переживаю… Я вам говорю, что вши наступают из-за переживаний. Они наступают раз! Буквально. Раз! Пропадают и всё. Может быть, Ангелина переживает о чём-то? Да нет, всё нормально, - сказала бабушка Ангелины Надежда.

Неблагополучная семья живет в ветхом жилье вместе с собаками, где царит антисанитария. Специалиста отдела опеки увиденное ввергло в шок.

- Ребёнка отберём, в ЦАН поместим. Зачем? Потому что угрожает здесь жизни и здоровью, нет надлежащего ухода, условий для проживания, - заявил главный специалист отдела образования Бостандыкского района Николай Хан.

Классный руководитель Ангелины не замечала ни запаха от девочки, ни сломанного носа за непослушание.





- Она два года уже стоит на учёте, как неблагополучная семья, то есть, мама. В общем, семья не благополучная. Девочке мы помогаем, как можем, то есть, она у нас получает горячее питание за счёт арендатора, в этом году она ездила в июне в лагерь «Юный домостроитель». Когда оказывается спонсорская помощь школы, мы включаем её, - отметила соцпедагог школы Рита Кунгурцева.

Органы опеки дали матери Ангелины три дня на то, чтобы привести жильё в порядок. В противном случае, в понедельник девочку заберут в интернат.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!