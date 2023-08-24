12-летняя алматинка Айлин Мурзагали стала чемпионкой мира по джиу-джитсу

В Астане впервые проходит мировое первенство по джиу-джитсу среди подростков и кадетов. В этих соревнованиях громкого успеха добилась 12-летняя Айлин Мурзагали из Алматы, которая поднялась на высшую ступень пьедестала почета, сообщает Zakon.kz.

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По результатам ЧМ-2023 по джиу-джитсу, перспективная и талантливая спортсменка Айлин Мурзагали одержала убедительную победу в четырех поединках, и надела золотую медаль. Ее соперницами были представительницы Словении, ОАЭ, Казахстана и Словакии.





Фото: Танзиля Мухтарова

Для Казахстана джиу-джитсу довольно молодой вид спорта, за последние два года спортсменам удалось достичь больших успехов. Весомый вклад внесла и Международная федерация джиу-джитсу. Результатом стало то, что чемпионат мира впервые проводится на казахстанской земле. И на эти соревнования приехали более тысячи юных спортсменов из 42 стран. Казахстанскую сборную представляют 194 участника, в их числе Айлин Мурзагали.

"Айлин очень образцовая, с хорошим фокусом, стабильная и постоянная, самый настоящий пахарь. Тренируется каждый день, большая заслуга родителей в том, что они приводят ее в зал борьбы, а дальше уже старания и усилия самой Айлин, которая стала чемпионкой мира абсолютно заслуженно". Дамир Кариев, тренер Айлин

Несмотря на свой юный возраст, Айлин Мурзагали является кандидатом в мастера спорта, победительницей многих чемпионатов и турниров. Предварительно одержав победу на очередном чемпионате РК, она подтвердила свой статус и заработала путевку на данное мировое первенство.

ЧМ-2023 по джиу-джитсу в Астане завершится 25 августа.

