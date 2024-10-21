Школам Мексики грозят крупные штрафы за продажу нездоровой пищи

Мексиканские чиновники дали школам страны шесть месяцев, чтобы осуществить запрет на нездоровую пищу. В противном случае им грозят крупные штрафы. Все потому что власти сталкиваются с самой серьезной проблемой детского ожирения в мире, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, новые правила нацелены на продукты, которые стали основными продуктами питания для двух-трех поколений мексиканских школьников: сладкие фруктовые напитки, чипсы, искусственные свиные шкварки и соленый арахис с перцем чили в соевой оболочке.

Администрациям школ, нарушившим приказ, грозит штраф в размере от 545 (262 тыс. 773 тенге) до 5450 долларов (2 млн 627 тыс. 738 тенге), который может удвоиться за повторное нарушение. Для некоторых это может составить почти годовую зарплату.

По данным агентства ООН, мексиканские дети потребляют больше всего вредной пищи в Латинской Америке, и многие получают 40% от общего количества потребляемых калорий именно из нее.

Власти утверждают, что около трети детей в Мексике имеют избыточный вес или страдают ожирением.

Интересно, что на фоне этой ситуации Дональд Трамп пошел работать в McDonald's.

