Проверка в школе Алматинской области: поборы, отсутствие света и мусор

Акимат Алматинской области провел проверку после публикации родителей в соцсетях и обнаружил все нарушения, что сняли жители региона на видео.

Жители Алматинской области записали обращение к властям об ужасных условиях в средней школе имени Ораза Жандосова Енбекшиказаского района. Акимат региона школу проверил, подтвердив многочисленные нарушения, сообщает Zakon.kz.

Ряд видеороликов в соцсетях разместила жительница поселка Коктобе-2 (Кызылжар). В них женщина описала, в каких условиях приходится учиться школьникам - без света, рядом с кучами мусора и грязью. При этом жительница региона отметила, что такие условия им создали, не взирая на регулярные поборы на ремонт школы и класса.

"Жалоба на школу Енбекшиказаского района село средняя школа имени Ораза Жандосова. Директор школы Абдрахманов Бахыт Абдрасилович. На видео видно, в каком состоянии детям предлагается учиться. Мусор в окне, грязь, немытые окна. Кроме этого в классе второй год нет света, в прошлом году покупали мебель для класса, стол учителю и стул, также шкаф. Каждый год сдаём деньги на ремонт класса и отдельно на ремонт школы. Школа сама находится в ужасном состоянии, туалеты для детей - вообще слов нет, антисанитария, дети болеют педикулезом. Постоянно сдаём деньги на тесты. Моя дочь учиться в 6 "в" классе и постоянно приносит домой вшей. Много раз обращалась к директору, ему всё равно. У него ведь в кабинете чисто, уютно, плазма на стене, ковры и тепло. Местные органы района ничего не делают. Прошу управление образования помочь нам", - написала женщина.

В ответ на жалобу жительницы акимат Алматинской области провел проверку. Во время собственного расследования выяснилось, в результате все факты, озвученные в публикации, нашли свое подтверждение. В первую очередь, акимат дал поручения соответствующим органам, чтобы школу очистили. Из-за отсутствия электроэнергии в кабинете была также проверка, в результате было найдено нарушение в электросети - обрыв провода. Власти обещают, что в будущие выходные дни будут проделаны ремонтные работы, которые завершатся к понедельнику.

"В понедельник там уже будет свет. Что касается поборов, мы проведем в школе анонимное анкетирование, по результатам которого будут приниматься дальнейшие меры", - подчеркнули в пресс-службе региона.

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