Проверка в школе Алматинской области: поборы, отсутствие света и мусор
Акимат Алматинской области провел проверку после публикации родителей в соцсетях и обнаружил все нарушения, что сняли жители региона на видео.
Жители Алматинской области записали обращение к властям об ужасных условиях в средней школе имени Ораза Жандосова Енбекшиказаского района. Акимат региона школу проверил, подтвердив многочисленные нарушения, сообщает Zakon.kz.
Ряд видеороликов в соцсетях разместила жительница поселка Коктобе-2 (Кызылжар). В них женщина описала, в каких условиях приходится учиться школьникам - без света, рядом с кучами мусора и грязью. При этом жительница региона отметила, что такие условия им создали, не взирая на регулярные поборы на ремонт школы и класса.
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ЖАЛОБА ✔ Часть -2 Управление образования и выше стоящие органы @akordapress @edugovkz @almaobledu @testcenterkz @gulnas_agk @zharkunbekovs @zakon.kz @ktk_kelkelinim.kz @openalmaty @akimat_almaty Второе видио от подписчицы. Обратите внимание на ситуацию!!! . . . #otzyvalmaty #almaty_zhaloba #almatypolice #almatytoday #almatynews #almatycity #almaty_gram #almatyinstagram #almatyinsta #kazakh #zhest_kz #zakonkz #ktk #алматыполициясы #министерствообразования #управлениеобразованияалматы #алматышколы
"Жалоба на школу Енбекшиказаского района село средняя школа имени Ораза Жандосова. Директор школы Абдрахманов Бахыт Абдрасилович. На видео видно, в каком состоянии детям предлагается учиться. Мусор в окне, грязь, немытые окна. Кроме этого в классе второй год нет света, в прошлом году покупали мебель для класса, стол учителю и стул, также шкаф. Каждый год сдаём деньги на ремонт класса и отдельно на ремонт школы. Школа сама находится в ужасном состоянии, туалеты для детей - вообще слов нет, антисанитария, дети болеют педикулезом. Постоянно сдаём деньги на тесты. Моя дочь учиться в 6 "в" классе и постоянно приносит домой вшей. Много раз обращалась к директору, ему всё равно. У него ведь в кабинете чисто, уютно, плазма на стене, ковры и тепло. Местные органы района ничего не делают. Прошу управление образования помочь нам", - написала женщина.
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ЖАЛОБА ✔ ЧАСТЬ -1 Управление образования и все выше стоящие органы.@akordapress @edugovkz @openalmaty @akimat_almaty @dauren.zhunisov @almaobledu @testcenterkz @gulnas_agk @zharkunbekovs Видео от подписчицы. Жалоба на школу Енбекшиказаского района село Коктобе 2( Кызылжар) средняя школа имени Ораза Жандосова. Директор школы Абдрахманов Бахыт Абдрасилович. На видио видно в каком состоянии детям предлагается учиться. Мусор в окне , грязь не мытые окна. Кроме этого в классе второй год нет света, в прошлом году покупали мебель для класса стол учителю и стул, так же шкаф и каждый год сдаём деньги на ремонт класса и отдельно на ремонт школы. Школа сама находится в ужасном состоянии туалеты для детей вообще слов нет, антисанитария дети болееют педикулезом. Постоянно сдаём деньги на тесты то раз в неделю или раз в две недели.Моя дочь учиться в 6"в" классе постоянно приносит домой вшей. Много раз обращалась к директору ему всё равно. У него ведь в кабинете чисто уютно плазма на стене, ковры, и тепло. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ РАЙОНО НЕ ЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ. ПРОШУ ВАС УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПОМОЧЬ В НАМ. . . . #otzyvalmaty #almaty_zhaloba #almatytoday @almaty.today #zhest_kz #@zhest_kz #almatypolice #almaty_gram #almatyinsta #akimatalmaty #openalmaty #almatyinstagram #zakonkz #ktk #kazakh #kazakhvideosy #kazakstan #almatykazakhstan #almatyphotographer #almaty_photo #алматыполициясы #управлениеобразованияалматы #министерствоздравоохранения #министерствообразования
В ответ на жалобу жительницы акимат Алматинской области провел проверку. Во время собственного расследования выяснилось, в результате все факты, озвученные в публикации, нашли свое подтверждение. В первую очередь, акимат дал поручения соответствующим органам, чтобы школу очистили. Из-за отсутствия электроэнергии в кабинете была также проверка, в результате было найдено нарушение в электросети - обрыв провода. Власти обещают, что в будущие выходные дни будут проделаны ремонтные работы, которые завершатся к понедельнику.
"В понедельник там уже будет свет. Что касается поборов, мы проведем в школе анонимное анкетирование, по результатам которого будут приниматься дальнейшие меры", - подчеркнули в пресс-службе региона.
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