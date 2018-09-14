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Убийство Тена: Касымов раскрыл сроки передачи дела в суд

К концу сентября, а может быть и раньше дело об убийстве фигуриста направят в суд.

Фото : rusnext.ru14 сентября 2018, 12:42

На брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов сообщил, что в скором времени дело об убийстве фигуриста Дениса Тена будет передано в суд, передает корреспондент Zakon.kz.

«По привлечению к уголовной ответственности. Мы двум преступникам предъявили обвинения в краже, разбое и убийстве. А этой женщине – за недонесение», - сказал он.

По его словам, в скором времени дело направят в суд.

«Я думаю, до конца сентября, может даже раньше, дело будет направлено в суд», - сказал глава МВД РК.

Ксения Давыдова, Астана


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