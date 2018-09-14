Убийство Тена: Касымов раскрыл сроки передачи дела в суд
К концу сентября, а может быть и раньше дело об убийстве фигуриста направят в суд.
Фото : rusnext.ru14 сентября 2018, 12:42
На брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов сообщил, что в скором времени дело об убийстве фигуриста Дениса Тена будет передано в суд, передает корреспондент Zakon.kz.
«По привлечению к уголовной ответственности. Мы двум преступникам предъявили обвинения в краже, разбое и убийстве. А этой женщине – за недонесение», - сказал он.
По его словам, в скором времени дело направят в суд.
«Я думаю, до конца сентября, может даже раньше, дело будет направлено в суд», - сказал глава МВД РК.
Ксения Давыдова, Астана
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4937121-e869dd522d267cf4565536cd95107734
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...