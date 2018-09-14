Министр МВД ответил, как ему спалось в день убийства Дениса Тена

Министр рассказал, что провел три бессонные ночи пока подозреваемых не поймали.

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов ответил на вопрос журналистов, как ему спалось в день убийства фигуриста Дениса Тена, сообщает Zakon.kz.

По словам главы ведомства, после сообщения о гибели спортсмена, он провел три бессонных ночи.

"Я был в Актау. Мне позвонили и сообщили об этом преступлении. Мы держали на контроле. Всю ночь мы дело держали на связи. Когда установили преступников и задержали первого. Картину уже знали. Со вторым преступником было тяжелее. Он прятался, у него не было точного адреса, у него сто дорог, а у нас одна. Было принято привлечь большие силы, оцепили целый микрорайон, и потом при переходе с одного места на другое мы его задержали. Конечно, мы провели три бессонные ночи, скажу, что я дважды докладывал президенту об этом. Он держал на контроле. Трагедия затронула всех. Понятно, что преступление вызвало большой резонанс. Хотел бы сказать, что полицией были приняты меры для раскрытия этого преступления", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в СЦК.

Ранее Касымов рассказал, думал ли он об отставке после смерти Тена. Как отметил глава МВД, он не думал ни об отставке, ни об увольнении кого-либо. По его словам, полиция справилась с задачей - поймать преступников. Генерал Кудебаев и его заместитель полковник Нурлан Масимов, как стало известно, были в отпуске. Заместитель Избасар Бектуров исполнял обязанности начальника ДВД и первым прибыл на место происшествия.

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