Полиция Астаны переедет в бывший пятизвездочный отель

Районный отдел полиции расположился в коттедже, а следователи сидят на подоконниках.

Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов рассказал о скором переезде столичного департамента полиции в здание бывшей гостиницы Ramada Plaza. Министр надеется, что улучшение условий труда сотрудников полиции положительно скажется на их желании выполнять свою работу в столице, передает Спутник.

Глава МВД отметил, что после того, как столицу Казахстана перенесли из Алматы, для сотрудников правоохранительных органов в Астане не было построено ни одного здания.

"Один районный отдел находится в коттедже, который акимат арендовал у частного лица. Следователи сидят на подоконниках, допрашивают людей. Нам стыдно, когда люди стоят в очереди в коридоре и ждут, когда их допросят по заявлению. Это очень плохая ситуация, и вот, наконец, вопрос решается", — сказал на брифинге в службе центральных коммуникаций министр.

Касымов уточнил, что был вынужден издать указ о запрете перевода сотрудников из Астаны в другие регионы, поскольку полицейские не желали работать в нынешних условиях.

"Я издал приказ два года назад о запрещении перевода сотрудников из Астаны. Все они поступают в Астану, а потом, поработав здесь в таких условиях, пишут рапорта и хотят уехать все", — заявил о проблеме недокомплекта следователей-дознавателей и оперативников в Астане министр.

Вопрос переезда столичного департамента полиции в здание отеля Ramada Plaza долго не решался. После длительных переговоров все же было принято решение о передаче здания представителям правопорядка города. В старое здание ДВД переедет Есильский РОВД, а для района "Алматы" построят новое здание.

Помимо полицейских в 22-этажном здании бывшей гостиницы разместится отделение акимата района "Байконур".

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