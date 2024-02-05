Бывшего замглавы районного отдела полиции в Кокшетау арестовали
Фото: freepik
Экс-заместитель начальника отдела полиции Буландынского района в Кокшетау арестован на два месяца, сообщает Zakon.kz.
По данным Специализированного следственного суда Кокшетау, постановлением суда санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" в отношении "Д." сроком на два месяца.
"Заместителя начальника отдела полиции Буландынского района "Д." подозревают в совершении тяжкого преступления против собственности – мошенничества (ст. 190 ч. 3 п. 2 УК)".Специализированный следственный суд Кокшетау
Также сказано, что постановление суда не вступило в законную силу.
В ноябре 2023 года стало известно об аресте начальника Управления полиции Талдыкоргана.
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