Цвет настроения черный: Тимати, Крид и Киркоров записали новый клип

Кроме этого король попсцены «набивает» татуировку, месит тесто и перепивает свои «розовые» хиты на новый лад.

Король российской попсцены Филип Киркоров сменил «цвет настроения» на черный в новом клипе, записанном совместно со звездой лейбла Black Star Егором Кридом, сообщает Zakon.kz.

Клип снят по мотивам одного из предыдущих творений Киркорова - клипа «Цвет настроения синий». В новом ролике Киркоров приходит в гости к Тимати и Криду, подписывает контракт с Black Star и меняет театральный костюм на одежду черного цвета.

Кроме этого король попсцены «набивает» татуировку, месит тесто и перепевает свои «розовые» хиты на новый лад.

Внимание! Клип пестрит открытой и скрытой рекламой.

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