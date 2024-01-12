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Киркоров записал новую песню после скандального перерыва

Киркоров записал новую песню после скандального перерыва Фото: Instagram/fkirkorov
Король российской эстрады Филипп Киркоров решил вновь радовать поклонников своего творчества и записал песню под названием "Слухи", сообщает Zakon.kz.

"Слушать слухи или нет… каждый решает сам!" – сказано кратко в описании к публикации.

Большинство комментаторов поздравили артиста с премьерой и пожелали ему успехов. Но многие продолжают припоминать "голую" вечеринку и просят вернуться с "небес на землю".

  • Вот именно, хотелось бы, чтобы сердце осталось. Дно.
  • Песня супер! Спасибо за ваш талант!
  • Уже человек, а был король.
  • Я не очень-то верю слухам. Ваша песня, как крик души. Все будет хорошо!
  • Измени, пожалуйста, стиль. Все эти дурацкие костюмы, посмотри на себя со стороны, подумай.
  • Песня невероятно крутая и очень жизненная.
  • Слухи – это когда услышали, а как называется, когда увидели? – оставляют подписчики противоречивые друг другу комментарии.

26 декабря 2023 года народный артист России выступил с заявлением после нашумевшей "голой" вечеринки с участием звезд российского шоу-бизнеса. Тогда он заявил, что забежал на мероприятие на пять минут. И добавил, что не собирается отрекаться, дистанцироваться или перекладывать ответственность на других.

Анастасия Московчук
Россия Интересное
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