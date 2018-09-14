Размеры соцвыплат выросли на 16% в Казахстане в 2018 году

В результате повышения ежегодный объем выплат получателям только по Алматы увеличится почти на 20,6 млн тенге.

В Казахстане 16% рост соцвыплат коснулось порядка 63 тыс получателей выплаты по утрате трудоспособности и более 37 тыс - по потере кормильца. Об этом на площадке Региональной службе коммуникации Алматы сообщила директор городского "Государственного фонда социального страхования" Гулсара Алтынбекова, передает BNews.kz.

В качестве социально-экономических индикаторов повышения учитываются рост среднемесячной номинальной заработной платы, уровень инфляции, рост прожиточного минимума и доходность активов в зависимости от финансовой устойчивости Фонда.

По Казахстану повышение коснулось порядка 63 тыс получателей выплаты по утрате трудоспособности и более 37 тыс получателей по потере кормильца.

По Алматы социальные выплаты увеличены 4 796 получателям выплаты по утрате трудоспособности и 2 372 получателям выплаты по потере кормильца.

"В результате повышения ежегодный объем выплат данным получателям только по Алматы увеличится почти на 20,6 млн тенге. Повышение размеров социальных выплат из ГФСС осуществляется в автоматизированном режиме, без привлечения получателей для подачи документов", - сказала Алтынбекова.

По ее словам, для повышения рождаемости и улучшения положения семей с детьми в стране выплачиваются государственные пособия на рождение и по уходу за ребенком до одного года. Размер единовременного пособия на рождение составляет 38 МРП на один, два и три ребенка и 63 МРП на четырех и более детей.

Работающим женщинам из активов ГФСС оплачивается отпуск по беременности и родам и осуществляются ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до одного года.

Выплата по беременности и родам зависит от дохода женщины за последний год до ее выхода в декретный отпуск, является единовременной и поэтому не индексируется.

Если при расчете размеры социальных выплат по уходу за ребенком до одного года для работающих матерей оказываются меньше, чем аналогичные пособия для неработающих матерей, то они за счет активов ГФСС увеличиваются до размеров государственных пособий.

В этом году размеры государственных пособий по уходу за ребенком до одного года составляют:

- на одного ребенка - 13 853 тенге (5,76 МРП);

- на двоих детей - 16 379 тенге (6,81 МРП);

- на троих детей - 18 880 тенге (7,85 МРП);

- на четверых и более детей - 21 405 тенге (8,90 МРП).

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