Размеры двух соцвыплат вырастут с 2026 года

Подготовлено постановление правительства "О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2026 года", сообщает Zakon.kz.

В частности, предусмотрено повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2026 года, на 10% от размера получаемых социальных выплат.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 октября.

Социальная выплата по потере кормильца назначается тем, кто находился на иждивении, и выплачивается дополнительно к государственному пособию по потере кормильца. Ее размеры индивидуальны.

Пособие выплачивается до достижения получателем 18 лет, в случае, если он учится очно, – до 23 лет.

Выплата по утрате трудоспособности назначается дополнительно к государственному пособию по инвалидности.