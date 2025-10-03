#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
546.96
642.73
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
546.96
642.73
6.7
Право

Размеры двух соцвыплат вырастут с 2026 года

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 14:41 Фото: Zakon.kz
Подготовлено постановление правительства "О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2026 года", сообщает Zakon.kz.

В частности, предусмотрено повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2026 года, на 10% от размера получаемых социальных выплат.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 октября.

Социальная выплата по потере кормильца назначается тем, кто находился на иждивении, и выплачивается дополнительно к государственному пособию по потере кормильца. Ее размеры индивидуальны.

Пособие выплачивается до достижения получателем 18 лет, в случае, если он учится очно, – до 23 лет.

Выплата по утрате трудоспособности назначается дополнительно к государственному пособию по инвалидности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Что изменится в жизни казахстанцев с октября 2025 года
16:35, 01 октября 2025
Что изменится в жизни казахстанцев с октября 2025 года
Какие пособия получают казахстанцы при рождении ребенка
13:19, 29 сентября 2025
Какие пособия получают казахстанцы при рождении ребенка
Названы размеры пособий по инвалидности и потере кормильца в Казахстане
09:27, 22 сентября 2025
Названы размеры пособий по инвалидности и потере кормильца в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: