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Телеведущие в США были вынуждены эвакуироваться во время прямого эфира

Вода рядом со зданием начала подниматься.

Фото : Life.ru15 сентября 2018, 06:59

В штате Северная Каролина метеорологам пришлось прервать прямую трансляцию, когда их офисное здание начало затапливать из-за бушующего урагана, сообщает Life.ru.

Телеканал WCTI был вынужден эвакуировать своих сотрудников из-за того, что вода рядом со зданием начала подниматься. В офисе остались главный метеоролог Донни Кокс и его коллега Шейн Хинтон. Мужчины продолжали в прямом эфире рассказывать об урагане "Флоренс". Вот только стихия начала угрожать и их жизни, так что покинуть студию пришлось и им.


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