Телеведущие в США были вынуждены эвакуироваться во время прямого эфира

Вода рядом со зданием начала подниматься.

В штате Северная Каролина метеорологам пришлось прервать прямую трансляцию, когда их офисное здание начало затапливать из-за бушующего урагана, сообщает Life.ru.

On air meteorologists in New Bern casually explaining the building has been evacuated due to Florence’s storm surge but they’re sticking around to stay on air and inform the public pic.twitter.com/bOaaM8eP8n — Brian L Kahn (@blkahn) 13 сентября 2018 г.

Телеканал WCTI был вынужден эвакуировать своих сотрудников из-за того, что вода рядом со зданием начала подниматься. В офисе остались главный метеоролог Донни Кокс и его коллега Шейн Хинтон. Мужчины продолжали в прямом эфире рассказывать об урагане "Флоренс". Вот только стихия начала угрожать и их жизни, так что покинуть студию пришлось и им.

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