Телеведущая из Стамбула продолжила эфир прямо во время землетрясения
Турция располагается в зоне высокой сейсмической активности. В 2023 году страну потрясло одно из самых разрушительных землетрясений в современной истории. Тогда погибли более 48 тысяч человек, а число раненых превысило 115 тысяч.
23 апреля очередное землетрясение обрушилось на Стамбул. Оно застало ведущую в прямом эфире. Ведущая новостей CNN Турции Мелтем Бозбейоглу дрожала от страха, но при этом не покинула рабочее место и продолжала вещание.
Комментаторы считают ее очень смелой, но есть люди, считающие, что Мелтем стоило бы выйти на улицу и не геройствовать, ведь здоровье и жизнь намного важнее работы.
- "Стальные нервы у ведущей";
- "Кажется, ее большие глаза стали еще больше";
- "Это называется профессионализм. Можно подумать, что ее кто-то слушал в это время. Жизнь дороже, надо вставать и бежать";
- "Согласно технике безопасности, она должна была выйти на улицу";
- "Какая она красивая!";
- "Не стоит собой жертвовать!".
К слову, отчаянная ведущая известна не только благодаря телевидению. Она активно ведет блог в соцсети, в котором делится своими фото и получает массу комплиментов от поклонников.
Ранее сообщалось, что при землетрясении в Стамбуле пострадали более 150 человек.