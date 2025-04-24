#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.34
591.06
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.34
591.06
6.27
Мир

Телеведущая из Стамбула продолжила эфир прямо во время землетрясения

Знаменитость, телеведущая, блогер, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 06:20 Фото: Instagram/meltembozbeyoglu
Мощное землетрясение произошло в Турции – подземные толчки магнитудой 6,2 ощущались в различных районах Стамбула, вызвав панику среди жителей. Особенно драматичный момент произошел в студии одного из турецких телеканалов CNN TÜRK, сообщает Zakon.kz.

Турция располагается в зоне высокой сейсмической активности. В 2023 году страну потрясло одно из самых разрушительных землетрясений в современной истории. Тогда погибли более 48 тысяч человек, а число раненых превысило 115 тысяч.

23 апреля очередное землетрясение обрушилось на Стамбул. Оно застало ведущую в прямом эфире. Ведущая новостей CNN Турции Мелтем Бозбейоглу дрожала от страха, но при этом не покинула рабочее место и продолжала вещание.

Комментаторы считают ее очень смелой, но есть люди, считающие, что Мелтем стоило бы выйти на улицу и не геройствовать, ведь здоровье и жизнь намного важнее работы.

  • "Стальные нервы у ведущей";
  • "Кажется, ее большие глаза стали еще больше";
  • "Это называется профессионализм. Можно подумать, что ее кто-то слушал в это время. Жизнь дороже, надо вставать и бежать";
  • "Согласно технике безопасности, она должна была выйти на улицу";
  • "Какая она красивая!";
  • "Не стоит собой жертвовать!".

К слову, отчаянная ведущая известна не только благодаря телевидению. Она активно ведет блог в соцсети, в котором делится своими фото и получает массу комплиментов от поклонников.

Ранее сообщалось, что при землетрясении в Стамбуле пострадали более 150 человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Беременную женщину, забившую до смерти свою дочь, арестовали в Дагестане
Мир
01:50, 24 апреля 2025
Беременную женщину, забившую до смерти свою дочь, арестовали в Дагестане
Скандал в Ватикане: осужденный кардинал претендует на папство
Мир
00:45, 24 апреля 2025
Скандал в Ватикане: осужденный кардинал претендует на папство
Тело Папы Римского выставили для публичного прощания на три дня
Мир
22:42, 23 апреля 2025
Тело Папы Римского выставили для публичного прощания на три дня
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: