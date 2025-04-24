Телеведущая из Стамбула продолжила эфир прямо во время землетрясения

Мощное землетрясение произошло в Турции – подземные толчки магнитудой 6,2 ощущались в различных районах Стамбула, вызвав панику среди жителей. Особенно драматичный момент произошел в студии одного из турецких телеканалов CNN TÜRK, сообщает Zakon.kz.

Турция располагается в зоне высокой сейсмической активности. В 2023 году страну потрясло одно из самых разрушительных землетрясений в современной истории. Тогда погибли более 48 тысяч человек, а число раненых превысило 115 тысяч.

23 апреля очередное землетрясение обрушилось на Стамбул. Оно застало ведущую в прямом эфире. Ведущая новостей CNN Турции Мелтем Бозбейоглу дрожала от страха, но при этом не покинула рабочее место и продолжала вещание.

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Комментаторы считают ее очень смелой, но есть люди, считающие, что Мелтем стоило бы выйти на улицу и не геройствовать, ведь здоровье и жизнь намного важнее работы.

"Стальные нервы у ведущей";

"Кажется, ее большие глаза стали еще больше";

"Это называется профессионализм. Можно подумать, что ее кто-то слушал в это время. Жизнь дороже, надо вставать и бежать";

"Согласно технике безопасности, она должна была выйти на улицу";

"Какая она красивая!";

"Не стоит собой жертвовать!".

К слову, отчаянная ведущая известна не только благодаря телевидению. Она активно ведет блог в соцсети, в котором делится своими фото и получает массу комплиментов от поклонников.

Ранее сообщалось, что при землетрясении в Стамбуле пострадали более 150 человек.