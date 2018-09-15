Эмоциональный медведь на свадьбе взорвал соцсети

Выражение морды медведя привлекло внимание интернет-пользователей.

Фотографии со свадьбы американской пары попали в топ Reddit и ряд СМИ из-за выражения морды медведя, который попал в кадр, пишет РИА Новости.

Эллисон и Тейбор решили устроить фотосессию в зоопарке штата Миннесота. На одном из снимков влюбленные держатся за руки перед вольером, где находится хищник. На каждом из снимков у животного меняется выражение морды. Можно предположить, что от изумления до неодобрения.

Фотографии опубликовали на Reddit, где они набрали почти две тысячи комментариев.

Большинство пользователей сошлись во мнении, что зверь выглядит, как отвергнутый возлюбленный.

"Он выглядит как тот самый парень, который тайно влюблен в невесту и теперь окончательно потерял надежду"

"Показалось, будто он ждал момента, когда зададут вопрос, есть ли препятствия для союза, но затем понял, что в наши дни о таком уже не спрашивают"

"Говорите сейчас или храните тайну навеки. Медведь: неееееееееет"

"Этот медведь у нее во френдзоне"

Другие решили, что медведь сочувствует жениху.

"Этот медведь уже понял, что она изменит и подаст на развод, а парень останется без крыши над головой, зато будет обязан платить ей алименты"

"Мне кажется, у него есть возражения"

Некоторых возмутила сама идея отпраздновать свадьбу в зоопарке.

"Какая ирония – жениться в месте, где кругом одни клетки"

"И вот мы поженились в тюрьме, как романтично"

Нашлись и более прагматичные комментаторы.

"Властью, данной мне моими когтями, я объявляю вас обедом и ужином"

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