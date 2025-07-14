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Культура и шоу-бизнес

Миллионы на беташар: свадьба казахстанского блогера вызвала бурю в соцсетях

Артур Аскарулы с женой, свадьба, беташар, традиция, обсуждение, критика, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 13:19 Фото: Instagram/archibaaalt
На выходных состоялась свадьба казахстанского блогера Артура Аскарулы, более известного как Archibaaalt, и актрисы Замиры Саидовой. Особое внимание пользователей Казнета привлек размах подарков на беташар, сообщает Zakon.kz.

Так, 13 июля 2025 года молодожены опубликовали видео с подписью: "У нас лучшие гости". В кадре можно увидеть, как гости и родственники со стороны жениха во время традиционного беташара щедро оставляют деньги.

К примеру, футболист Дидар Сыдыкбек подарил миллион тенге. Мама Аскарулы была чуть скромнее, и в корзине оказались 500 тысяч. Также блогер Женис Омаров, более известный как Zheka Fatbelly, презентовал 300 тысяч.

Были и суммы в 22, и в 100, и в 250 тысяч.

Впрочем, не все смогли оценить смысл данной части мероприятия.

  • Очень, конечно, красивая и шикарная свадьба, но вот так показывать, кто сколько положил, это как-то странно.
  • Ужас, какая разница, кто и сколько положил. Значит, так посчитали нужным, вам-то какая разница?
  • Последний раз, когда я дарил, – это было 500 тенге. После этого меня никто на свадьбу не приглашал.
  • Тот случай, из-за которого государство введет налог на беташар.
  • Счастья вам. Все равно, кто и сколько денег отдал.
  • С удовольствием поддерживаю все ваши видосы, а тут вот реально не зашло. Было даже немного стыдно.
  • Моя мечта – иметь таких крутых друзей.
  • Будьте счастливы! Но это видео лишнее, зачем.
  • Когда эти понты изживут себя? Разве так важно, кто, сколько, у всех возможности разные.
  • Позорная часть свадьбы.
  • Это соревнование – кто сколько даст?
  • Люди, это просто прикольно, не надо так серьезно воспринимать.

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, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 13:19
Женился 28-летний Артур Аскарулы

О том, что в скором времени Артур Аскарулы покинет ряд холостяков, стало известно 3 декабря 2024 года. Тогда он сообщил, что его возлюбленная ответила согласием на предложение руки и сердца.

Чуть позднее Артур и Замира поделились, что провели обряд "неке қию".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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