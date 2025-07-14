Миллионы на беташар: свадьба казахстанского блогера вызвала бурю в соцсетях
Так, 13 июля 2025 года молодожены опубликовали видео с подписью: "У нас лучшие гости". В кадре можно увидеть, как гости и родственники со стороны жениха во время традиционного беташара щедро оставляют деньги.
К примеру, футболист Дидар Сыдыкбек подарил миллион тенге. Мама Аскарулы была чуть скромнее, и в корзине оказались 500 тысяч. Также блогер Женис Омаров, более известный как Zheka Fatbelly, презентовал 300 тысяч.
Были и суммы в 22, и в 100, и в 250 тысяч.
Впрочем, не все смогли оценить смысл данной части мероприятия.
- Очень, конечно, красивая и шикарная свадьба, но вот так показывать, кто сколько положил, это как-то странно.
- Ужас, какая разница, кто и сколько положил. Значит, так посчитали нужным, вам-то какая разница?
- Последний раз, когда я дарил, – это было 500 тенге. После этого меня никто на свадьбу не приглашал.
- Тот случай, из-за которого государство введет налог на беташар.
- Счастья вам. Все равно, кто и сколько денег отдал.
- С удовольствием поддерживаю все ваши видосы, а тут вот реально не зашло. Было даже немного стыдно.
- Моя мечта – иметь таких крутых друзей.
- Будьте счастливы! Но это видео лишнее, зачем.
- Когда эти понты изживут себя? Разве так важно, кто, сколько, у всех возможности разные.
- Позорная часть свадьбы.
- Это соревнование – кто сколько даст?
- Люди, это просто прикольно, не надо так серьезно воспринимать.
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