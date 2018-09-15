Продюсер фильма "Айка": в Казахстане можно и нужно снимать хорошее кино

Об отечественной киноиндустрии, будущих премьерах и производстве одной из нашумевших картин Каннского фестиваля рассказала продюсер фильма "Айка" и "Тюльпан" Гульнара Сарсенова.

В Алматы прошло открытие одного из главных событий казахстанского кино "Almaty Film Festival", приуроченное к празднованию Дня города. По красной дорожке в лучших нарядах прошли актеры, режиссеры, сценаристы мирового уровня. Пока поклонники их таланта пытались сделать памятное фото, журналистам Zakon.kz удалось взять интервью у известного казахстанского продюсера Гульнары Сарсеновой.

Гульнара стала одним из продюсеров ленты "Айка", уже нашумевшей на фестивале. В ленте показана история молодой эмигрантки из Кыргызстана, которая нелегально работает в Москве. Картина рассказывает о ее внутреннем росте, материнстве, которого она лишается, а потом вновь обретает. Казахстанская премьера фильма как раз состоялась 15 сентября - в честь открытия фестиваля.

Как удалось объединить такую обширную команду из России, Казахстана, Германии, Польши и Китая?

- Сергей Дворцевой - очень самобытный режиссер. У него авторское кино – это очень тщательный, скрупулёзный продукт. Это уже вторая наша совместная работа. Первой была "Тюльпан". Две картины мы делали в общей сложности 11 лет. Чтобы понять это, необходимо знать Сергея. Он очень тщательно подходит к теме фильма и сценарию, снимает в хронологическом порядке. Поэтому, как всегда, у продюсеров не хватает денег, шесть лет съемок – это не шутки. Мы начинаем привлекать других продюсеров и деньги, которые помогли бы нам закончить фильм.

За столько лет производства каким, по-вашему, получился фильм?

- Фильм получился очень мощным и тяжелым. Затронул актуальную проблему мигрантов в чужой стране. Больше всего я, конечно, горжусь Самал Еслямовой. 11 лет посветить одному режиссеру и двум проектам, которые украсят международный фонд кино, – это подвиг. Она очень хорошая актриса. Серьезная, вдумчивая, умная и естественная. У нее уже очень много предложений.

Какой реакции от публики вы ожидаете после казахстанской премьеры фильма "Айка"?

- Фильм очень сложный. Это не развлекательный блокбастер. Это настоящее искусство. Я очень боюсь реакции нашей аудитории, потому что она уже испорчена слабыми, низкопробными комедиями типа "Токал" или "Келинка". Это ужасно. Поэтому я решила сделать этот фильм, чтобы показать: в Казахстане можно и нужно снимать хорошее кино.

Что думаете о самом алматинском фестивале, сможет ли он оправдать ожидания?

- Подобные мероприятия очень нужны, ведь они посвящены копродакции и совместному производству. У нас большая страна, но очень маленькое население. По моим подсчетам, фильм, чтобы окупиться при показе в Казахстане, должен стоить не больше 250 тысяч долларов. Для съемок хорошего фильма это очень мало, поэтому и снимают "Келинок". С привлечением других стран и продюсеров казахстанское кино не только получает дополнительное финансирование, но выход на рынок других стран.

Поделитесь анонсами своих будущих проектов? Чего ждать поклонникам серьезного отечественного кино?

- У меня уже запланирован новый проект, в котором я выступила не только продюсером, но и режиссером. Это удивительный проект, я очень долго к нему шла. В 1995 году я прочитала роман Владимир Кунина "Русские на Мариенплац". Тогда подумала, что было бы здорово снять по фильму кино. И эта мечта осуществится спустя 25 лет. Надеюсь, получится патриотичное и народное кино. Главный герой фильма, помимо двух других – это казахстанский механик-танкист Нартай Сапаргалиев, который попадает в удивительную историю со своим танком в Германии, где остается без документов и начальства. Он начинает действовать так, как умеет, при это тоскуя по Казахстану. Он там даже вступает в бой с неофашистами. Случается некое дежа-вю, что спустя 45 лет после войны наш парень тоже сражается с фашистами на советском танке.

Кастинг уже провели? Кого ждать казахстанцам на главную роль?

- Да, у нас подобрана команда из замечательных ребят. Мы уже выбрали главных героев, съемки стартуют в октябре. На роль казахстанского танкиста утверждён студент второго курса академии имени Жургенова Шарипек Закиров – талантливый юноша. Он полюбил Нартая и уже болеет этой ролью. Сейчас он проходит обучение по управлению танком. Съемки будут проходить в Казахстане, а не в Баварии. К производству мы привлекаем наших киношников.

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Картина "Айка" была приглашена в главный конкурс Каннского кинофестиваля после того, как комиссия по отбору увидела первые сорок минут еще не готового фильма. По словам сценариста "Айки" Геннадия Островского, "сам факт, что картина попала в конкурс Каннского кинофестиваля, будучи не готовой, о многом говорит. Не знаю, были ли еще такие примеры". Главную роль исполнила Самал Еслямова - актриса родом из Северо-Казахстанской области. Актриса получила награду в Каннах за лучшую женскую роль.

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