Бег по барханам Алтын-Эмеля: Туребаев рассказал о переменах в жизни
Фото: wikipedia/Алтын-Эмель
Вайнер Мейржан Туребаев обратился к казахстанцам с призывом запускать положительные события в своей жизни через мысли. Подкрепил свои размышления блогер видео, на котором он бежит по барханам национального парка "Алтын-Эмель", сообщает Zakon.kz.
Пост об этом он опубликовал в Instagram.
"Наши мысли и желания не просто слова. Они запускают события. Однажды я сказал: "Хочу проехать по самым красивым местам Казахстана". И вскоре в моей жизни появился Никита Олейников, человек, который именно этим и занимается. Совпадение? Или все-таки больше, чем совпадение… Замечайте свои желания, говорите их вслух и действуйте. Потому что иногда одна мысль может открыть целый новый маршрут жизни", – подписал пост вайнер.
Подписчики увидели в ролике свои смыслы:
– Я уверена, что именно о таком беге вы мечтали… Желаю вам скорейшего восстановления.
– Когда-то давно я захотела увидеть статую Али и Нино, даже не зная в каком в городе она находится. Вот недавно вернулась с Батуми, где моя мечта сбылась.
– Выживший.
Ранее Мейржан Туребаев опубликовал трогательный пост о детстве и родителях.
