В двух областях страны произошли пожары
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранним утром 13 марта в селе Арыс Туркестанской области и в городе Каскелен Алматинской произошли пожары, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК на территории частного жилого дома села Арыс Туркестанской области произошел пожар. Загорелась крыша отдельно стоящей хозяйственной постройки и 10 т складированного сена. Общая площадь пожара составила 75 кв. м. Силами 14 огнеборцев и четырех единиц техники пожар ликвидирован в 04:00 час.
А в городе Каскелен Алматинской области на территории жилого дома произошло загорание в отдельно стоящей бане. В 04:14 пожар ликвидирован.
В обоих происшествиях жертв и пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.
12 марта обильные дожди затопили дворовые участки в Туркестанской области.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript