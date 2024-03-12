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В двух областях страны произошли пожары

Туркестанская область, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 04:38 Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранним утром 13 марта в селе Арыс Туркестанской области и в городе Каскелен Алматинской произошли пожары, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК на территории частного жилого дома села Арыс Туркестанской области произошел пожар. Загорелась крыша отдельно стоящей хозяйственной постройки и 10 т складированного сена. Общая площадь пожара составила 75 кв. м. Силами 14 огнеборцев и четырех единиц техники пожар ликвидирован в 04:00 час.

А в городе Каскелен Алматинской области на территории жилого дома произошло загорание в отдельно стоящей бане. В 04:14 пожар ликвидирован.

В обоих происшествиях жертв и пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.

12 марта обильные дожди затопили дворовые участки в Туркестанской области.

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Алия Абди
Алматинская область Туркестанская область
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