В двух областях страны произошли пожары

Ранним утром 13 марта в селе Арыс Туркестанской области и в городе Каскелен Алматинской произошли пожары, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК на территории частного жилого дома села Арыс Туркестанской области произошел пожар. Загорелась крыша отдельно стоящей хозяйственной постройки и 10 т складированного сена. Общая площадь пожара составила 75 кв. м. Силами 14 огнеборцев и четырех единиц техники пожар ликвидирован в 04:00 час.

А в городе Каскелен Алматинской области на территории жилого дома произошло загорание в отдельно стоящей бане. В 04:14 пожар ликвидирован.

В обоих происшествиях жертв и пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.

12 марта обильные дожди затопили дворовые участки в Туркестанской области.