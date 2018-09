LMFAO и "Градусы" в Алматы: как жители отпраздновали 1002 день рождения

Алматинцев закидали надувными игрушками и облили шампанским.

Трехчасовое нон-стоп шоу Birthday Party Almaty прогремело в южной столице. Почему танцевать с надувными игрушками веселее и зачем алматинцев окатили шампанским, читайте в репортаже Zakon.kz.

Более 10 тысяч зрителей собрались 16 сентября под куполом Алматы Арена. Огромный танцпол, громкие имена зарубежной и мировой эстрады, здесь просто не могло быть скучно. Разогрев основного костяка артистов обеспечили казахстанские вокалисты. Как раз к финалу их выступлений, зал забился под завязку, а на танцполе уже было не протиснуться.

Дальше началось действительно масштабное шоу. Сцену подряд начали штурмовать звезды, чьи хиты неизменно попадают в топ самых популярных музыкальных рейтингов мира. Среди них Tural Everest, Мальбэк & Сюзанна (Гипнозы, Равнодушие), группа "Градусы" (Голая, Режиссер, Я всегда помню о главном), Hammali & Navai (Ноты, Пустите меня на танцпол) и другие.

Выступление каждого артиста сопровождалось вполне осязаемым ритмом. Если "Грудусы" сначала и до конца решили греметь на арене хитами, то, например, Hammali & Navai начали с более лиричных композиций, закончив выступление предложением "Проломить пол" под свой хит "Пустите меня на нанцпол". Мальбэк & Сюзанна отличились довольно необычным звучанием и подачей. Оригинальным голосом солистки проникаешься постепенно, чему способствовала обширная музыкальная программа необычного дуэта.

Наконец, главным хэдлайнером шоу стали лидеры мировых хит парадов, дэнс хип-хоп проект LMFAO, с неизменным фронтменом RedFoo. Артисты привезли своё самое сумасшедшее шоу и исполнили хиты, взорвавшие танцполы Планеты Sexy And I Know It, Party Rock и многие другие. В качестве сюрприза LMFAO развлекали толпу постоянно закидывая ее надувными игрушками и поливая шампанским, как-никак, зрители пришли отметить 1002 день рождения Алматы. Под занавес шоу RedFoo до отказа забил сцену танцующими фанатами, которые и подогревали драйв выступления.

