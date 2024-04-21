Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Старейший в мире орангутан отпраздновал день рождения

Книга рекордов Гиннесса, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 07:40 Фото: Instagram/guinnessworldrecords
18 апреля старейшему в мире орангутану исполнилось 63 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса. Имениннице подарили торт из фруктов, риса и творога. Лакомством она поделилась с одним из своих приемных детей.

Суматранский орангутан Белла родилась приблизительно в 1961 году, а в 1964-м ее поймали в дикой природе и с тех пор она живет в зоопарке в Гамбурге. По словам сотрудников зоопарка, она находится в отличном состоянии.

Книга рекордов Гиннесса, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 07:40

Фото: Instagram/guinnessworldrecords

Белла стала старейшим из ныне живущих орангутанов в 2021 году после смерти самки суматранского орангутана Инджи, которая жила в зоопарке Орегона. Считалось, что она была на год старше Беллы.

Служители зоопарка описывают Беллу как честную, благоразумную, любопытную, умную, любящую и неагрессивную. За свою жизнь она родила шестерых собственных детей и воспитала четырех отказных. За это она получила прозвище "супермама".

Теперь, когда у Беллы осталось очень мало зубов, ее любимая еда – манная каша, приправленная пикантным соусом Магги или подсластителем, например, медом. Она также любит мягкие фрукты и овощи.

Другой мировой рекорд установил австралийский пенсионер, который за 24 часа посетил 120 пабов.

Читайте также

Тайланд
В Тайланде возле популярного курорта произошла утечка аммиака
Tesla
Tesla отзывает машины Cybertruck из-за технических проблем
Звездные войны
Adidas представила кроссовки, посвященные фильму "Звездные войны"
Алия Абди
Германия Книга рекордов Гиннесса 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Аймаганова, гособвинитель, обратилась к казахстанцам
Обвинитель по делу Бишимбаева обратилась к казахстанцам
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Как медикова накажут за ненадлежащее исполнения обязанностей и суммы страховых выплат
Как медиков накажут за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и каковы суммы страховых выплат
тренировки влияют на снижение уровня сахара в крови
В Италии выяснили, какие тренировки лучше всего снижают уровень сахара в крови
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: