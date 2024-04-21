Старейший в мире орангутан отпраздновал день рождения

18 апреля старейшему в мире орангутану исполнилось 63 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса. Имениннице подарили торт из фруктов, риса и творога. Лакомством она поделилась с одним из своих приемных детей.

Суматранский орангутан Белла родилась приблизительно в 1961 году, а в 1964-м ее поймали в дикой природе и с тех пор она живет в зоопарке в Гамбурге. По словам сотрудников зоопарка, она находится в отличном состоянии.

Фото: Instagram/guinnessworldrecords

Белла стала старейшим из ныне живущих орангутанов в 2021 году после смерти самки суматранского орангутана Инджи, которая жила в зоопарке Орегона. Считалось, что она была на год старше Беллы.

Служители зоопарка описывают Беллу как честную, благоразумную, любопытную, умную, любящую и неагрессивную. За свою жизнь она родила шестерых собственных детей и воспитала четырех отказных. За это она получила прозвище "супермама".

Теперь, когда у Беллы осталось очень мало зубов, ее любимая еда – манная каша, приправленная пикантным соусом Магги или подсластителем, например, медом. Она также любит мягкие фрукты и овощи.

Другой мировой рекорд установил австралийский пенсионер, который за 24 часа посетил 120 пабов.