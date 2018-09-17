Задушил сына, зарезал себя: подробности ЧП в Костанайской области

В ДВД пока не комментируют произошедшее.

Портал alau.kz разместил некоторые подробности убийства и самоубийства, произошедших в городе Житикаре, передает Zakon.kz.

Сообщается, что ЧП произошло 16 сентября. По словам менеджера по связям с общественностью управления здравоохранения Костанайской области Ксении Жилкибаевой, на станцию скорой медицинской помощи поступил вызов в 21.25 час. Прибывшие на место врачи обнаружили мертвого мальчика, тело которого, со следами удушения, пролежало несколько часов. В другой комнате был обнаружен 44-летний отец ребёнка. На момент приезда врачей мужчина был в сознании.

17 сентября утром в региональных СМИ появилась информация о том, что 44-летний мужчина убил своего 4-летнего ребенка, после чего нанес себе множественные ножевые ранения. Он скончался в больнице.

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