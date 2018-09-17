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Казахстан начинает стареть - депутат

Если численность граждан от 65 лет и выше составляет 7% населения, то такое общество считается стареющим.

Фото : news.vse42.ru17 сентября 2018, 16:38

Председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента Бырганым Айтимова встревожена фактом старения населения Казахстана, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Казахстан начинает стареть. Согласно классификации ООН, если численность граждан от 65 лет и выше составляет 7% населения, то такое общество считается стареющим", - сказала Бырганым Айтимова на встрече депутатов Сената с руководством ЕНПФ.

Айтимова отметила, что к концу 2020 года этот показатель в Казахстане может достигнуть 7,4%.

"В Казахстане доля пожилых людей, входящих в эту категорию, составляет 6,6%. А к концу 2020 года показатель может составить уже больше 7% и дойти до 7,4%. Значит через пару лет наша страна может пополнить списки государств, где имеется процесс старения", - подытожила Айтимова.


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