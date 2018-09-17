Казахстан начинает стареть - депутат
Если численность граждан от 65 лет и выше составляет 7% населения, то такое общество считается стареющим.
Фото : news.vse42.ru17 сентября 2018, 16:38
Председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента Бырганым Айтимова встревожена фактом старения населения Казахстана, передаёт корреспондент BNews.kz.
"Казахстан начинает стареть. Согласно классификации ООН, если численность граждан от 65 лет и выше составляет 7% населения, то такое общество считается стареющим", - сказала Бырганым Айтимова на встрече депутатов Сената с руководством ЕНПФ.
Айтимова отметила, что к концу 2020 года этот показатель в Казахстане может достигнуть 7,4%.
"В Казахстане доля пожилых людей, входящих в эту категорию, составляет 6,6%. А к концу 2020 года показатель может составить уже больше 7% и дойти до 7,4%. Значит через пару лет наша страна может пополнить списки государств, где имеется процесс старения", - подытожила Айтимова.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4937504-6e14e50bcc348ec0e3f829633867f873
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...