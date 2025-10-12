#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Когда человек начинает стареть – ответ ученых

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 18:17 Фото: freepik
Биологическое старение может запускаться вскоре после полового созревания – к такому выводу пришли немецкие исследователи, сообщает Zakon.kz.

Результаты своей работы они опубликовали в журнале Aging-US.

До наступления зрелости организм активно поддерживает работу рибосомной ДНК (рДНК) – участка генома, жизненно важного для функционирования клеток. Однако после полового созревания активность этого участка снижается, что запускает молекулярные процессы старения.

Специалисты проанализировали образцы крови 280 человек от рождения до 18 лет, измеряя количество копий рДНК и уровень их метилирования – химической модификации, которая "отключает" активность генов. У детей и подростков число активных (неметилированных) копий не сокращалось, а даже немного увеличивалось. Это говорит о том, что в молодом возрасте клетки поддерживают рДНК в "молодом" состоянии.

С возрастом ситуация меняется: активных копий становится меньше, а уровень метилирования – выше. По мнению авторов, эти изменения можно считать надежным биомаркером клеточного старения.

"Мы видим, что в тканях молодых людей активность рДНК сохраняется на молекулярном уровне – вероятно, это естественный механизм защиты клеток от старения", – поясняют исследователи.

Ученые подчеркивают, что такие изменения не связаны с задержкой развития и не вызывают патологий у детей. Открытие, по их словам, подтверждает: старение не является непрерывным процессом, а запускается тогда, когда организм достигает репродуктивной зрелости.

Авторы считают, что это знание может изменить подход к продлению молодости – вместо борьбы с последствиями старения стоит усиливать природные механизмы, которые в юности защищают клетки от возрастных изменений.

Ранее сообщалось, что ученые создали нанопрепарат, который может защитить от болезни Альцгеймера. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
