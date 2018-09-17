В Сенат Парламента РК от города Шымкента выдвигалось всего 9 кандидатов

Из них 2 человека выдвинуто маслихатом города и 7 – в порядке самовыдвижения.

Сегодня под председательством Б. Имашева состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, на котором были рассмотрены итоги выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Сената Парламента РК от города Шымкента, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЦИК.

Согласно Календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Сената Парламента РК, утвержденного Центризбиркомом, выдвижение кандидатов состоялось в период с 11 августа по 4 сентября текущего года. Регистрация кандидатов завершилась 14 сентября.

«По данным территориальной избирательной комиссии города Шымкента было выдвинуто всего 9 кандидатов. Из них 2 человека выдвинуто маслихатом города Шымкента, 7 – в порядке самовыдвижения. Зарегистрировано 8 кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. Предвыборная агитация зарегистрированных кандидатов началась 15 сентября и продлится до 00-00 часов 4 октября текущего года. В целом избирательная кампания проходит в соответствии с избирательным законодательством Республики Казахстан», – отмечено в сообщении ЦИК.

В ходе заседания членами ЦИК был также рассмотрен вопрос об использовании функционала интернет-ресурса Центризбиркома для электронного сопровождения выборов депутатов Сената Парламента РК 5 октября текущего года.

«Напомним, согласно Указу президента Республики Казахстан 5 октября 2018 года состоятся выборы депутатов Сената Парламента РК от города Шымкента. Выборы будут проводиться одновременно по двум мандатам депутатов Сената Парламента. Срок полномочий избираемых депутатов Сената Парламента от города Шымкента будет соответствовать сроку полномочий депутатов Сената, избранных от других регионов республики в 2014 и 2017 годах», – напомнили в ЦИК.

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