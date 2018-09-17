В Павлодаре двоих школьников убило током

Ученики 6 и 8 классов зачем-то залезли на четырехметровый забор, огораживающий мини-футбольное поле.

Подростки забрались на четырехметровый забор мини-футбольного поля и задели оголенные провода фонарного столба. Дети скончались до приезда врачей, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

- Время прибытия скорой помощи составило 8 минут. Было обнаружено поражение электрическим током двух подростков 2004 и 2006 года рождения. Зафиксированы электротравмы, несовместимые с жизнью, и медики были бессильны, - говорит и.о. зам. руководителя управления здравоохранения Павлодарской области Нариман Шахмарданов.

В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются полицейские. Они уже начали досудебное расследование. Известно, что ученики 6 и 8 классов зачем-то залезли на четырехметровый забор, огораживающий мини-футбольное поле. Кто-то из них задел оголенные провода, торчащие из фонарного столба. Удар током в шесть киловольт не оставил 12-летнему мальчику и его старшему товарищу никаких шансов. Футбольное поле было построено в 2013 году и принадлежит городскому отделу спорта. Чиновники настаивают, что виновных должны назвать полицейские.

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